Mission inclusion lance un fonds d’urgence COVID-19

Mission inclusion, anciennement L’œuvre Léger, a annoncé la constitution d’un fonds d’urgence COVID-19 pour appuyer les organismes de solidarité qui opèrent auprès des catégories vulnérables.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les demandes d’aide financière de la part des organismes qu’elle soutient aussi bien au Québec qu’à l’international ont flambé, a constaté Mission inclusion.

«Je peux vous assurer que Mission inclusion sera présente pour répondre à l'appel des organismes sur le terrain, au Québec et dans le monde», a indiqué samedi Richard Veenstra, directeur général de Mission inclusion, par voie de communiqué.

En réponse à la crise humanitaire, Mission inclusion dit avoir augmenté le financement de projets mis sur pied ou modifiés à cause de la COVID-19.

Un financement de 23 000 $ a été remis aux popotes roulantes qui portent secours aux aînés et aux personnes défavorisées à l’extérieur de Montréal, a-t-on précisé.

En outre, le Regroupement Partage a bénéficié d’un versement de plus de 20 000 $ pour gérer les demandes d’aide alimentaire qui ont augmenté de 300 %.

«Les sommes amassées permettront de venir en aide à tous ces organismes qui travaillent sans relâche pour assister les plus touchés par la pandémie et les plus vulnérables face à la maladie», a dit pour sa part le comédien Marc-André Coallier, porte-parole de Mission inclusion.