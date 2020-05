Mutinerie dans une prison au Venezuela : le bilan monte à 47 morts

CARACAS | Une mutinerie survenue vendredi dans une prison dans l’ouest du Venezuela a fait au moins 47 morts et 75 blessés, selon un nouveau bilan communiqué samedi par une ONG de défense des droits des prisonniers et une députée d’opposition.

« Pour l’instant, nous avons pu confirmer 47 morts et 75 blessés », a déclaré à l’AFP la députée Maria Beatriz Martinez, élue de l’État de Portuguesa où se trouve la prison.

L’Observatoire vénézuélien des prisons a donné les mêmes chiffres, qualifiant cette mutinerie de « massacre ».

Selon ces deux sources, toutes les personnes décédées étaient des détenus du centre pénitentiaire Los Llanos, situé dans la ville de Guanare.

Samedi, les autorités vénézuéliennes n’avaient pas avancé de bilan chiffré.

Un précédent bilan consigné dans un rapport de l’armée faisait état de 17 morts et neuf blessés, vendredi soir.

Selon ce document, auquel l’AFP a eu accès, « des troubles à l’ordre public » ont eu lieu dans la prison vendredi, quand des détenus ont brisé « les grillages de sécurité délimitant le périmètre » à l’extérieur de l’établissement, « dans une tentative d’évasion massive ». Le directeur de la prison a lui-même été blessé.

Un récit réfuté par la députée Maria Beatriz Martinez. Selon elle, « il n’y a pas eu de tentative d’évasion. Il y a eu un soulèvement d’un groupe de prisonniers qui protestaient parce qu’ils n’avaient pas accès à la nourriture ».

En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit aussi au Venezuela, les visites des familles et proches aux détenus ont été drastiquement réduites. Or, les détenus reçoivent souvent de la nourriture et des médicaments grâce à ces visites.

Le nouveau bilan de la mutinerie a pu s’établir « à travers la morgue, grâce aux proches qui ont reconnu les morts sur les photos qu’on leur a montrées sur ordinateur », a indiqué Carolina Giron de l’Observatoire vénézuélien des prisons.

Selon cet Observatoire, quelque 97 détenus sont morts derrière les barreaux l’an dernier, dont 70 % en raison de maladies comme la tuberculose, faute de médicaments et de soins.

Les autorités vénézuéliennes affirment qu’aucun cas de coronavirus n’a été enregistré dans les prisons du pays.