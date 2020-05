Qu’avez-vous retenu de La vraie nature

La troisième saison de La vraie nature s’achève dimanche soir avec l’émission spéciale Les confidences du chalet, truffée de moments inédits et de secrets de tournages encore jamais révélés. Avant que le rendez-vous hebdomadaire de Jean-Philippe Dion ne fasse relâche pour une période indéterminée, testez votre mémoire et voyez ce que vous avez retenu de ses plus récents épisodes.

Quels invités ont dit quoi ? Quelles personnalités ont été jumelées ensemble le temps d’un séjour au chalet ? Faites le test, puis vérifiez si vous avez la bonne réponse.

► La vraie nature – Les confidences du chalet, dimanche soir, 21 h, à TVA.

Quiz Question #1 À quelle personnalité doit-on cette réplique : « Je pense que je suis possédée ! » A) Mélissa Bédard B) Chantal Lacroix C) Pascale Bussières D) Sarah-Jeanne Labrosse B) Chantal Lacroix

Question #2 « Je pense que, lui, il est plus riche que moi, le petit maudit ! » À qui Ginette Reno faisait-elle référence en lançant cette boutade ? A) Michel Barrette B) Boucar Diouf C) Patrice L’Écuyer D) Christian Bégin A) Michel Barrette

Question #3 Avec quels autres visages connus Julien Lacroix a-t-il partagé son expérience ? A) Pascal Morissette et Alain Choquette B) Claude Legault et Ginette Reno C) Ève Landry et Marguerite Blais D) Les sœurs Boulay et Patrice L’Écuyer C) Ève Landry et Marguerite Blais

Question #4 Claude Legault avait appris d’avance l’identité d’une ou de plusieurs personnes avec qui il passerait son week-end au chalet. De qui s’agit-il ? A) Les Trois Accords B) François Pérusse C) Les sœurs Boulay D) Édith Butler C) Les sœurs Boulay

Question #5 On a appris lors de cette dernière saison de La vraie nature que l’ex-amoureux d’une comédienne était maintenant marié avec l’ancienne conjointe d’un chanteur. Des ex-partenaires de quels artistes est-il ici question ? A) Mariloup Wolfe et Bruno Pelletier B) Maude Guérin et Patrice Michaud C) Patricia Paquin et Vincent Vallières D) Maude Guérin et Bruno Pelletier D) Maude Guérin et Bruno Pelletier

Question #6 Quel(le) politicien(ne) s’est ouvert(e) sur sa récente séparation au fil des questions de Jean-Philippe Dion ? A) Denis Coderre B) Gilles Duceppe C) Marguerite Blais D) Liza Frulla A) Denis Coderre

Question #7 Quel(le) animateur(trice) a fondu en larmes en évoquant la vitesse du temps qui passe, en fin d’épisode ? A) Édith Butler B) Guy Jodoin C) André Sauvé D) Mario Tessier B) Guy Jodoin

Question #8 Avant de plier bagage et de retourner en ville, Normand Brathwaite et Mario Tessier ont encensé la maturité de cette jeune artiste, qui les avait épatés, la veille, avec ses propos remplis de sagesse. Qui est-elle ? A) Mélissa Bédard B) Geneviève Jodoin C) Véronic DiCaire D) Sarah-Jeanne Labrosse D) Sarah-Jeanne Labrosse

Question #9 Lequel de ces hockeyeurs s’est prêté à l’exercice de La vraie nature cette saison ? A) Maxime Talbot B) Carey Price C) P. K. Subban D) Philip Danault A) Maxime Talbot

Question #10 Complétez le trio d’invités : Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Chantal Lacroix et… ? A) Mariloup Wolfe B) Maude Guérin C) Pascale Bussières D) Hélène Bourgeois-Leclerc C) Pascale Bussières

