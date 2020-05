Un sancerre du tonnerre!

Quand je pense à Alphonse Mellot, je pense immanquablement à cette phrase qu’il m’a dite un jour: «À Sancerre, on ne fait pas du sauvignon blanc, on fait du Sancerre!»

C’est sans doute le meilleur exemple pour comprendre ce qu’on appelle le «terroir», le cépage s’effaçant pour laisser paraître l’effet du sol et du climat de cette merveilleuse région ligérienne. Et qui de mieux placé pour nous livrer cet exemple que la famille Mellot! Elle fait du vin à Sancerre depuis... 1513! C’est aujourd’hui le dynamique Alphonse junior qui est aux commandes de ce domaine qui se passe de présentation.

Cultivées en bio et en biodynamie, les vignes de La Moussière occupent une parcelle historique au cœur de l’appellation. La famille en tire environ 240 000 bouteilles chaque année, un tour de force considérant la qualité constante du vin. C’est pour moi une sorte de baromètre qui permet de prendre le pouls du millésime à Sancerre. Quand La Moussière fait bien, tout le monde risque de bien faire. C’est aussi un blanc qui peut se bonifier une bonne dizaine d’années, voire plus dans les bons millésimes. Toujours proposé à prix abordable, on comprend pourquoi c’est un vin d’amateur.

Ce 2018 fera partie, selon moi, des belles réussites du domaine. Il demande une longue oxygénation pour se révéler pleinement. Je l’ai même trouvé meilleur le lendemain. Un joli nez de fleur, d’agrume, de miel et de coquillage. En bouche, le vin est nourri, de bonne densité et doté d’une acidité vibrante. C’est assez long, effilé et salin. Un vin à la fois de plaisir et de méditation. À boire idéalement dans deux ou trois ans, ou à passer en carafe si on l’ouvre maintenant. Prenez soin de ne pas le servir trop froid (autour de 13 degrés). Accord parfait avec les huîtres ou un fromage de chèvre.

Alphonse Mellot, La Moussière 2018, Sancerre, France

32,10$ - Code SAQ 33480 – 13% - 3 g/L

★★★ ½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel