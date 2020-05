Âme blessée en route vers la guérison

Je vous avais écrit l’an dernier pour vous raconter à quel point je me sentais humiliée d’avoir été menée en bateau par un manipulateur qui m’avait fait miroiter le ciel pour me séduire, pour finir par m’abandonner comme une vulgaire laissée pour compte.

Je vous avais expliqué combien cette terrible affaire me grugeait le cœur et me faisait me sentir comme un papier mouchoir qu’on jette après utilisation. Au moment où je vous avais écrit, je pensais ne jamais m’en remettre. Votre conseil à l’effet de « ... laisser le temps agir » je l’avais reçu comme une gifle à l’endroit d’une personne déjà suffisamment atteinte pour ne pas mériter qu’on en rajoute. Je vous en avais donc beaucoup voulu parce que je vous trouvais méchante.

Je voudrais faire amende honorable un an plus tard pour vous dire à quel point vous aviez raison. Cette grosse peine d’amour-propre m’a donné l’occasion de faire une thérapie personnelle en même temps que conjugale. Non le miracle ne s’est pas produit et je me suis séparée quand même du père de mes enfants. Mais on l’a fait dans une certaine harmonie et en toute connaissance de cause.

Et le plus merveilleux, c’est que je me suis enfin trouvée dans ce que je pourrais appeler « ma vraie nature ». Vous allez peut-être me dire que rendue à 45 ans il était amplement temps, mais moi je ne le voyais pas. Je suis en rémission d’un grave accident de parcours, mais je me sens mieux et plus en mesure de m’occuper adéquatement de mes enfants. Et pour le moment, ça me suffit.

Je sais maintenant pourquoi je m’étais laissé prendre par mon beau-parleur et je sais aussi que ça ne m’arrivera plus. Mes enfants ont désormais une mère plus saine qu’avant, parce qu’elle a réussi à contrôler certains de ses démons, et je me sens obligée de vous en remercier.

Une femme libérée

Vous n’avez surtout pas à me remercier puisque c’est vous qui avez fait tout le travail. Mais je me permettrai de vous citer la phrase d’une lettre que m’avait fait parvenir « Ginette » une lectrice assidue il y a quelque temps, et que je trouve fort appropriée à votre cas : « Une douleur de cœur, ça fait mal, mais ça se partage. On finit par la comprendre, elle s’estompe peu à peu avant de disparaître, et on en retire une leçon de vie. » C’est ce que je vous souhaite !