Des artistes partagent leurs courts métrages préférés

Plus d’une centaine d’artistes et cinéastes québécois dont Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Julie Le Breton et Xavier Dolan ont accepté de partager leurs courts métrages préférés dans le cadre d’un événement en ligne intitulé «Dans ta face».

Ainsi, à chaque soir (sauf le dimanche) à compter de lundi, les cinéphiles pourront visionner gratuitement sur la page Facebook de l’organisme Prends ça court! un ou plusieurs courts métrages qui ont été suggérés par une personnalité du cinéma québécois. C’est le réalisateur Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole) qui lancera le bal lundi soir, suivi de Julie Le Breton mardi et de la cinéaste Myriam Verreault (Kuessipan) mercredi.

Au cours des jours suivants, les internautes pourront découvrir les films coups de cœur de Jean-Marc Vallée, Denis Côté, Sophie Deraspe, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay, Robin Aubert et Denis Villeneuve, entre autres.

«J’ai commencé à présenter des courts métrages à tous les soirs sur Facebook au tout début du confinement et je me suis dit à un moment donné que ce serait le fun de donner des cartes blanches à des artistes, explique le programmateur de Prends ça court, Danny Lennon.

«J’ai donc lancé l’invitation à plusieurs cinéastes et acteurs et ils ont répondu avec enthousiasme. Ils ont proposé des films – québécois et internationaux - qui sont vraiment trippants et que j’ai hâte de faire découvrir au public.»

Les films seront présentés à chaque soir à 19 h 15. Certains titres resteront accessibles pendant plusieurs jours mais les primeurs devront être retirées tout de suite après la projection.

L’événement Dans ta face se déroulera jusqu’au mois d’août.