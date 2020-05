Georges Laraque passe un mauvais quart d'heure

Des ennemis redoutables, Georges Laraque en a affronté une tonne au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Mais le combat qu’il livre présentement à la COVID-19 lui donne beaucoup de mal.

Laraque a donné des nouvelles concernant son état de santé dans une vidéo publiée samedi sur Facebook. L’ancien homme fort toussait à répétition et avait le souffle court. Tout indique qu’il ne quittera pas l’hôpital de sitôt.

«J’ai deux pneumonies dans les poumons en ce moment, a-t-il confié. J’ai de l’oxygène qui passe dans mes narines pour que je puisse respirer. Je vais rester longtemps à l’hôpital. Ça va prendre beaucoup de temps pour que mes poumons se rétablissent.»

L’athlète était pourtant en très bonne forme il y a très peu de temps. Maintenant, il vit un mauvais quart d’heure, et les nuits sont particulièrement éprouvantes, car il se lève sans cesse couvert de sueur, avec une forte fièvre.

«C’est fou parce que, juste avant que ça arrive, je m’entraînais pour un marathon, a raconté Laraque. Je courais 10 km, et ce, cinq ou six fois par semaine. Là, je suis incapable de me lever sans être essoufflé pendant 30 secondes. Je n’ai plus de cardio.»

«Mon cardio, c’est aller aux toilettes. Juste ça, c’est comme faire une course de 10 km. C’est vous dire à quel point je n’ai pas de souffle.»

Celui qui a disputé 695 matchs dans la Ligue nationale, terminant sa carrière dans l’uniforme du Canadien de Montréal, somme les gens à prendre la situation au sérieux. Il avoue lui-même qu’il croyait être invincible; jamais il ne s’était douté qu’il contracterait le virus, lui qui faisait beaucoup de commissions pour venir en aide à son entourage.

«Ceux qui pensent que ce sont des complots du gouvernement, je vous confirme que c’est assez sérieux. Pognez-le pas [le virus], ça fait mal en crime», a prévenu Laraque.