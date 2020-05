Improvisation mixte ayant pour thème: Rue King

Comment décrire Rue King en trois mots ? Une sitcom improvisée. Vous n’êtes toujours pas certain de saisir le concept ? Aucun problème. Pour vous aider à mieux comprendre cet ovni télévisuel du Club illico, nous avons discuté avec trois artistes qui occupent des postes clés au sein du projet, Vincent Bolduc, Stéphane Bellavance et Sophie Cadieux.

Le producteur au contenu : Vincent Bolduc

Photo d'archives, Agence QMI

L’amour de Vincent Bolduc pour l’improvisation ne date pas d’hier. L’ex-enfant acteur a rejoint la Ligue nationale d’improvisation en 2000. Il y est resté pendant neuf saisons, remportant au passage un championnat des maîtres et deux prix Marcel Sabourin. Est-ce qu’il s’ennuyait de jouer en voyant Pier-Luc Funk et compagnie se lancer la balle lors des enregistrements de Rue King l’hiver dernier ? Non. Parce qu’il passait également ses soirées à travailler ses muscles d’improvisateur. À titre de producteur au contenu, il était constamment en mode « écriture » — avec les auteurs Justine Philie et Alex Veilleux — pour ajuster la trame narrative des épisodes aux choix scénaristiques des comédiens.

« J’étais exactement dans l’ambiance d’un match : j’avais chaud ! relate Vincent Bolduc au Journal. J’avais vraiment l’impression de jouer avec eux. »

Une refonte complète

C’est avec Raphaël Malo (réalisateur) et Mathieu Ouellet (directeur du développement) que Vincent Bolduc a assuré l’adaptation québécoise du format allemand Schiller Street. Le trio ne s’est pas contenté de faire un simple copier-coller du concept original diffusé de 2005 à 2011 ; il s’est lancé dans une refonte complète.

« En Allemagne, c’était plus proche du théâtre : c’était un long sketch d’une heure chaque semaine, explique Vincent Bolduc. Pour l’adaptation, on voulait vraiment créer une sitcom avec cinq ou six scènes de trois ou quatre minutes. On remettait des oreillettes aux spectateurs, pour qu’ils entendent les indications que Stéphane (Bellavance) donnait aux acteurs. C’était une nouvelle structure, une nouvelle façon de travailler. »

Voilà sans doute pourquoi le jour du premier enregistrement, l’ambiance était particulièrement fébrile en studio, d’autant plus que l’équipe attendait la visite d’une représentante de Red Arrow, le distributeur international de Schiller Street.

« On repartait complètement à zéro, insiste Vincent Bolduc. On voulait créer une histoire à partir des personnages qu’on avait créés, à partir des acteurs qu’on avait choisis. »

« On avait mis en place tout ce qu’il fallait pour faire lever le gâteau, mais tant qu’on ne l’avait pas mis au four, on n’avait aucune idée... »

Des « machines »

Produite par Entourage Télévision (Animania, La magie des stars) en collaboration avec Québecor Contenu, la première saison de Rue King a été tournée devant public au mois de février. Aux dires de Vincent Bolduc, la magie a opéré d’entrée de jeu, en grande partie grâce aux comédiens, qu’il qualifie de « machines ».

« Ce [ne sont] pas tous les acteurs qui peuvent jouer dans Rue King. Ça prend des improvisateurs de talent avec beaucoup de répartie. Ça demande une grande rapidité d’exécution. »

Comme toutes les répliques étaient improvisées, les scènes de Rue King ont été tournées dans l’ordre et une seule fois. « Les acteurs partaient vraiment de rien, assure Vincent Bolduc. Il n’y avait pas de script. Avant chaque scène, les seules indications qu’on leur donnait, c’était des choses très simples et techniques comme : “Tu rentres par telle porte”. C’est tout. »

Juste à temps

Vincent Bolduc se considère chanceux d’avoir réussi à boucler les enregistrements de Rue King avant que toute la planète entre en mode confinement en raison du coronavirus.

« Parce que sans public, pour une sitcom, c’est la mort », déclare le touche-à-tout.

Le maître de jeu : Stéphane Bellavance

Photo courtoisie, Ève B. Lavoie

Quand Stéphane Bellavance a reçu un appel de Vincent Bolduc pour parler de Rue King l’an dernier, il souhaitait qu’on lui offre un rôle en particulier : celui du maître du jeu. Parce qu’après sa sortie de l’École nationale de théâtre, au tournant des années 2000, c’est précisément le poste qu’il occupait dans des soirées d’improvisation à Montréal.

« On était jeunes, on partait des ligues d’impro, on montait des shows... c’était des moments magiques », se rappelle l’animateur.

Qu’est-ce qu’un maître du jeu ? Dans Rue King, c’est celui qui agit comme metteur en scène et chef d’orchestre. C’est celui qui dirige l’histoire en donnant des directives aux comédiens en action dans leur oreillette... tantôt pour les aider, tantôt pour leur mettre des bâtons dans les roues.

« Les acteurs ne savent rien ! Quand la scène commence, c’est moi qui leur donne les informations. Je peux leur dire quelque chose comme : “C’est le petit matin, vous êtes un lendemain de veille et il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas dans l’appartement.” Pour le reste, ils doivent se débrouiller ! »

Admiratif

Stéphane Bellavance est très admiratif des comédiens qu’il « dirige » dans Rue King. Selon ses dires, ils sont doués à un tel point pour l’improvisation qu’ils donnent l’impression de livrer un texte appris d’avance.

« Le résultat final est tellement hallucinant que c’est difficile à croire que c’est improvisé. Sophie Cadieux et Mehdi Bousaidan ont joué une scène d’anthologie un soir... et tout était improvisé ! On pourrait la réécrire telle quelle. Sincèrement, un scénariste n’aurait pas fait mieux. »

Un amour de longue date

Stéphane Bellavance a découvert l’improvisation au primaire. Plus précisément en deuxième année, par l’entremise d’une stagiaire en éducation. L’animateur se rappelle parfaitement sa première impro, ou plutôt le sentiment d’euphorie qui l’avait traversé en réalisant qu’il faisait rire ses amis. « C’était nouveau. Ça m’a fait capoter. »

Les aptitudes que Stéphane Bellavance a acquises en pratiquant cet art l’ont beaucoup aidé professionnellement. Il s’en sert encore aujourd’hui quand il pilote Au suivant à Radio-Canada ou encore Moi j’mange et Génial ! à Télé-Québec.

« Dans tous les shows que j’ai animés, il y a toujours eu une grande part d’improvisation. Pour moi, c’est une façon de personnaliser mon travail. C’est ma signature d’animateur. »

Une grosse machine

Durant les enregistrements de Rue King, Stéphane Bellavance n’était pas « dans l’action » avec Pier-Luc Funk, Marie-Ève Morency et compagnie, mais plutôt derrière une console au centre du public. Chaque soir, il s’abreuvait de l’énergie des spectateurs en studio.

« On a voulu reproduire l’ambiance des soirées d’impro dans des bars à Montréal, avec des tables, des chaises... Mais au lieu d’avoir une petite scène avec un rideau noir, on avait un gros set-up, avec décor, éclairages, caméramans... C’est une grosse machine. Et c’était vraiment le fun ! »

L’improvisatrice : Sophie Cadieux

Photo courtoisie, Ève B. Lavoie

Comme ses collègues, Sophie Cadieux a bien rigolé, avant l’enregistrement du premier épisode de Rue King, quand l’une des productrices du format original allemand s’est adressée aux acteurs de l’adaptation québécoise pour leur dire qu’ils allaient se sentir « comme dans une machine à laver à spin ». Mais une fois le tournage terminé, son attitude avait changé.

« On s’est rendu compte qu’elle avait raison ! » s’exclame la comédienne en entrevue.

Bien entourée

Dans Rue King, Sophie Cadieux incarne Sophie, une avocate d’une quarantaine d’années qui quitte son poste dans un grand cabinet montréalais pour venir s’établir à Sherbrooke après une rupture amoureuse. Souhaitant repartir à zéro, elle emménage dans un loft situé au-dessus d’un café-bar-buanderie avec Pier-Luc (Pier-Luc Funk), un étudiant en gérontologie, célibataire un peu coincé, et Marie-Ève (Marie-Ève Morency), une jeune femme pansexuelle délurée.

Sylvie Moreau campe la mère de Pier-Luc, Mehdi Bousaidan interprète son meilleur ami, et Stéphane Crête joue le propriétaire de l’immeuble. On retrouve également Julien Lacroix, Marie-Soleil Dion, Antoine Vézina, Anne-Élisabeth Bossé, Léane Labrèche-Dor, LeLouis Courchesne et Arnaud Soly dans des rôles épisodiques.

Une performance

De son propre aveu, Sophie Cadieux a hésité avant d’accepter de jouer dans Rue King. Et pourtant, l’improvisation n’a (presque) plus de secrets pour elle. En 2002, elle a même été sacrée Recrue de l’année dans la LNI. « Je continue d’en faire dans des créations théâtrales, mais l’impro de match un peu plus performative, ça faisait un bout de temps que j’en avais fait », explique-t-elle.

C’est au cégep que Sophie Cadieux a fait ses débuts comme improvisatrice, au Collège Montmorency, à Laval. Elle s’est jointe au MIM, un mouvement fondé par Claude Legault en 1982, par lequel étaient passés plusieurs joueurs étoiles, comme Michel Courtemanche, Martin Petit et Ken Scott. « Je dois beaucoup à l’impro, déclare-t-elle. Ça m’a propulsée. Ça m’a donné confiance. »

Reconnue comme une joueuse « plus théâtrale », Sophie Cadieux aime les différents types de jeu qu’elle peut explorer durant une soirée d’improvisation.

« Des fois, on peut faire des impros de 20 minutes super dramatiques, puis la fois d’après, on fait la plus grosse niaiserie de vaisseau spatial intergalactique, puis ensuite, on fait une impro de couple douce-amère. Ce n’est pas seulement dans l’humour tout le temps. »

En confinement

Dans un autre univers, Sophie Cadieux reviendrait d’une tournée de théâtre de trois semaines en Europe. Mais en raison du coronavirus, les représentations de 4.48 Psychose ont toutes été annulées. Elle vit son confinement en famille, avec son petit garçon. Elle en profite également pour aider ses parents, aller faire leur épicerie, etc.

« Ma situation, je vis très bien avec. Mais c’est pour la culture que je m’inquiète. C’est tellement un métier de proximité, de collégialité et d’abandon. On est tout le temps très proches les uns des autres... La période qu’on traverse va laisser de grosses traces. »

► La première saison de Rue King atterrit sur Club illico le jeudi 7 mai.