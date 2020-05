Jack Campbell ne tient rien pour acquis

Le gardien Jack Campbell a bien fait lors de ses six départs avec les Maple Leafs de Toronto, mais il est bien conscient que sa place est loin d’être acquise et il fait tout en son pouvoir pour travailler ses points faibles avant la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Acquis des Kings de Los Angeles quelques semaines avant que la saison de la LNH ne soit interrompue en raison de la pandémie de COVID-19, l’ancien choix de premier tour en 2010 n’a disputé que 64 parties dans la ligue éparpillées sur cinq saisons non consécutives. Il sait donc très bien qu’un faux pas est suffisant pour être rétrogradé.

L’Américain de 28 ans garde toutefois son sourire et son optimisme.

«Ce sont des moments assez apeurants pour le monde et la santé demeurent la priorité, mais ceci étant dit, ça donne à des personnes comme moi une chance de travailler sur [des faiblesses]», a-t-il avancé récemment, selon le réseau Sportsnet.

«Pour moi, c’est la flexibilité. J’ai pris du temps au cours des six dernières semaines pour vraiment répéter un tas d’étirements. Je sens que je vais revenir en étant un meilleur gardien.»

Le portier est d’ailleurs heureux de travailler avec l’entraîneur des gardiens Steve Brière, pour qui il a beaucoup de respect.

«Il étudie tellement le jeu, ça nous rend la tâche facile pour savoir ce sur quoi on doit se concentrer. Tout ce qu’on fait à un but et j’ai l’impression que chaque fois qu’on parle, je suis un peu plus prêt pour la reprise.»

Bonheur contagieux

Si ses performances sur la glace seront le principal élément à considérer pour juger de son travail, un autre aspect peut toutefois jouer en la faveur de Campbell. Ayant rejoint l’équipe le 5 février, il a rapidement marqué ses coéquipiers avec sa bonne humeur et son attitude positive.

«Ç’a été facile de s’entendre avec lui dès le départ, a dit Frederik Andersen à son sujet. Il amène une très bonne énergie à l’équipe et il est vraiment une bonne personne. C’est quelque chose que j’ai bien accueilli et il a définitivement un bon impact sur les joueurs.»

Même son de cloche chez le défenseur Jake Muzzin. «[Il a] un impact positif énorme. Il travaille extrêmement fort, son éthique de travail est l’un des meilleurs que j’ai observé dans la LNH. Il est arrivé et il a fait du bon travail pour qu’on obtienne quelques victoires nécessaires.»