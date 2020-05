Le Directeur de l’état civil met en place des mesures pour limiter les délais

Avec la multiplication des nombreux décès liés à la crise sanitaire, le Directeur de l’état civil (DEC) s’affaire présentement à mettre en place différentes mesures pour limiter la hausse de son inventaire de dossiers à traiter dans le but d’atténuer les délais de traitement.

Pour minimiser les impacts que ces délais pourraient avoir sur celui ou celle qui aura été désigné comme liquidateur testamentaire, le DEC entend redéployer, au cours des prochaines semaines, les ressources disponibles à l’interne.

Il désire également prioriser l’inscription des naissances et l’émission des certificats de décès puisqu’il s’agit, selon le président de la Chambre des notaires du Québec, de la « première clé » pour ouvrir les portes de la succession.

« Dans l’intervalle, on peut procéder avec l’attestation de décès qui va être délivrée par le thanatologue, mais ce document ne sert qu’en attendant. Tôt ou tard, il faudra compléter avec le certificat », a fait savoir Me François Bibeau.

Décès multiples

Au cours des deux derniers mois, une mère monoparentale de Québec qui a perdu son père et sa sœur, tous deux décédés à la suite d’une maladie non reliée à la COVID-19, s’est effectivement heurtée à ces délais, n’ayant toujours rien reçu de l’état civil.

« Pour une démarche qui habituellement prend quelques heures, là, ça peut prendre facilement jusqu’à trois jours. Il y a plus de gens qui décèdent et on va tous solliciter les mêmes personnes, alors, forcément, ça va bouchonner dans l’entonnoir à un moment donné », a mentionné Nathalie Belleau, qui admet « ne pas vraiment avoir le temps de vivre ses émotions » à travers toute cette paperasse.

La recherche testamentaire, obligatoire à la suite d’un décès, peut également s’avérer plus longue en ce temps de crise puisque les demandes papier acheminées à la Chambre des notaires doivent passer par une période de confinement s’étirant de 24 à 48 heures.

« Lorsque cette période est terminée, on analyse les demandes, mais ce n’est pas aussi rapide que d’habitude. Toutefois, les notaires, dans leurs études, ont des moyens différents et peut-être un peu plus rapides », a ajouté Me Bibeau.

Délais suspendus

Le président de la Chambre des notaires du Québec se fait toutefois rassurant à l’égard de ceux qui sont appelés à agir à titre de liquidateurs et qui ressentiraient une pression face à la situation.

« Avec le décret, tous les délais de prescriptions sont suspendus, dont celui pour la renonciation à la succession. Habituellement, le liquidateur doit faire un inventaire des biens de la succession dans les six mois, ce qui ne tient plus présentement », a-t-il mentionné.