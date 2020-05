Le parfait hommage à Nirvana

Celle-là, je ne l’avais pas vue venir. J’en ai regardé des prestations musicales en ligne depuis le début du confinement. Jamais je n’aurais pensé que celle qui me procurerait le plus de bonheur serait l’œuvre de Post Malone, un artiste qui me laissait presque complètement indifférent.

Ça, c’était jusqu’à ce que le petit vlimeux rameute le batteur Travis Barker (Blink-182), le guitariste Nick Mack et le bassiste Brian Lee dans sa maison de Salt Lake City. Le projet : un hommage à Nirvana en livestream.

Quel hommage époustouflant ce fut !

Mes légitimes doutes se sont envolés dès les premières secondes de Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle. Quand Barker s’est mis à piocher furieusement sur ses peaux et que Post Malone, vêtu du même type de robe fleurie que Kurt Cobain portait parfois sur scène, a osé sortir de son infâme Auto-Tune pour exhiber une étonnante voix rock, mon cœur de quadragénaire élevé au grunge du début des années 1990 a flanché.

C’était viscéral, un peu tout croche par bouts, totalement fidèle à l’esprit de Nirvana. Un régal.

« And I sweaaaaar... »

Seul dans mon sous-sol, devant mon ordinateur, je jouais du air drum. Sur Drain You, je suis passé au air guitar. En passant près de mon bureau pour aller à sa chambre, mon grand ado m’a fait une face de « quessé ça ». Il ne pouvait pas comprendre.

C’est pas compliqué, pendant 75 minutes, j’avais 17 ans, j’étais au Vol de Nuit (précision 1 : le bar rock alternatif de mon patelin de Rivière-du-Loup), en jeans et en chemise à carreaux, dansant sur Come As You Are en fixant le plancher.

Je me retenais de hurler avec Post « and I swear that I don’t have a gun » (précision 2 : ce qui est quand même ironique dans son cas puisque Malone est un amateur et détenteur d’armes à feu autoproclamé).

Même Krist Novoselic (précision 3 : le bassiste de Nirvana) et Courtney Love (précision 4 : la veuve de Cobain) tripaient devant leur écran.

Une suite ?

En plus, Malone a trouvé le moyen de ravir les purs et durs de Nirvana en ne jouant PAS Smells Like Teen Spirit.

Comme le mentionnait un fan sur YouTube, y a-t-il quelque chose de plus Nirvana que de ne pas jouer le plus gros hit du groupe.

Est-ce que, comme plusieurs autres admirateurs conquis, j’espère qu’il y aura une suite ? Là, j’avoue que je suis déchiré.

D’un côté, je ne fais pas partie des 50 000 personnes qui prétendent avoir vu Nirvana aux Foufs et à l’Auditorium de Verdun. Si le quatuor de Post Malone partait en tournée avec les tounes de Nirvana, je serais le premier à m’acheter des billets.

De l’autre, j’ai envie de dire comme Élyse Marquis à la fin d’une épreuve des Chefs : « C’est terminé, on ne touche plus à rien. »

Prendre le risque de briser la magie ? Je laisse Post trancher.