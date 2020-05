Où logent-ils

Vous dites que le temps passe ? Et si je vous dis que dans une dizaine de mois, le Centre Bell aura 25 ans ?

Avec ses 21 288 places, il demeure l’édifice qui peut accueillir le plus grand nombre de spectateurs de hockey sur la planète. Son plus proche rival dans la NHL est le Capital One érigé en plein quartier chinois de Washington et qui peut recevoir 20 656 spectateurs.

Tous les autres amphithéâtres du circuit assoient moins de 20 000 personnes.

Si Bell commandite le building le plus spacieux, il prête aussi son nom au plus petit qui est à Winnipeg avec ses 15 321 sièges seulement. Le MTS Bell ne pourrait pas afficher ce nom à Montréal. MTS, c’est Manitoba Telecom Services qui a finalement été acheté par Bell.

Dans la Ligue, 6 compagnies financières collent leur nom aux arénas en plus de 4 banques et deux compagnies d’aviation que sont United (Chicago) et American Airlines (Dallas).

Curieusement, c’est Philip Aschultz, notamment propriétaire des Kings de Los Angeles, qui est aussi propriétaire du T-Mobile Arena de Las Vegas. T-Mobile est une firme de communications allemande.

The only one

Sur les 31 équipes, une seule n’a aucun commanditaire rattaché à son édifice. Laquelle ? Le Madison Square Garden de New York garde jalousement son indépendance lui qui, inauguré une quatrième fois en 1968, est aussi le plus ancien de la NHL.

Le Gila River Arena de Glendale (Arizona) retient aussi l’attention alors qu’il appartient à un groupe aussi propriétaire de 3 casinos amérindiens, 2 terrains de golf, des spas, centres équestres, etc.

Petite anecdote. Les Penguins de Pittsburgh, eux, ont un aréna flambant neuf commanditée par la compagnie PPG Paints, une des plus importantes firmes de peinture et de revêtement au monde. Lorsqu’on a commandé les plans, Mario Lemieux et son équipe ont exigé que le nombre de places soit précisément de 18 087. 87 pour honorer le capitaine de l’équipe, Sydney Crosby, le numéro... 87.

De l'enclave

Une quatrième génération de Wirtz s’inscrit à l’histoire des Black Hawks de Chicago puisque Danny Wirtz, 43 ans, vient d’être nommé à la présidence de l’équipe. Il travaillera donc pour son père Rocky, propriétaire des Hawks qui a hérité de son propre père, Bill qui, lui, avait succédé à son père Arthur, le premier de la famille ayant acheté cette équipe après la Deuxième Guerre mondiale.

En France on s’ennuie trop du tennis et un champion d’idée, Laurent Van Reepinghem, a imaginé du tennis de grande prudence face à la Covid-19. Trois balles marquées en rouge, trois balles marquées en noir et les deux joueurs ne touchent que les leurs de leurs mains. Ainsi, si virus il y a, il reste toujours dans les mêmes mains. Brillant.

Bizarre. Le projet de construction de l’aréna de la nouvelle équipe de Seattle n’a pratiquement pas été ralenti parce qu’il est considéré comme essentiel alors que celui du nouvel édifice des Islanders à Belmont Park est paralysé, considéré comme non essentiel.

Les restrictions moins sévères dans les pays scandinaves favorisent drôlement les joueurs de hockey qui en sont originaires. Le suédois Kevin Fiala du Wild du Minnesota confirme avec joie qu’il peut se rendre à la patinoire tous les jours à Göteborg où il a aussi accès au gymnase.

Ici au grand Centre Bell de Montréal et au centre d’entraînement du Canadien à Brossard, toutes les patinoires n’ont plus de glace.

Les pressions sont fortes pour que les crachats soient interdits lorsque les activités de soccer de la FIFA reprendront. Le patron de la Commission médicale de la FIFA, Michel D’Hooghe insiste : « Cracher est insalubre et un bon moyen de propager un virus. » A-t-on déjà pensé à ça au hockey ?

Réponse à Chantal P. Mes préférés sont la truite mouchetée et l’arc-en-ciel. Sinon, la perchaude et le doré jaune. Les autres, je vous les laisse tous.

Dans les hauteurs du Centre Bell, le numéro 10 est retiré trois fois. Une pour Guy Lafleur, une autre pour Rusty Staub et une troisième pour Andre Dawson.

Quel joueur a tiré au but le plus souvent en carrière dans la NHL ? Non, pas Gretzky, ni Gordie Howe, ni Jagr. C’est un défenseur et il s’appelle Raymond Bourque qui a dirigé 6209 rondelles en 21 saisons vers le filet adverse.

En pourvoirie

Le dossier de la pêche en pourvoirie est toujours en ébullition et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, en bon gars de Val d’Or, n’a pas oublié ceux qui attendent impatiemment une date pour mettre les chaloupes à l’eau même si la glace n’est pas encore fondue dans la plupart des régions du nord.

Le ministre consulte les plus grandes pourvoiries et tente au mieux de remettre en marche ce rouage important de l’économie de chez nous. Après avoir eu deux bonnes conversations avec le ministre, Réal Massé croit que le 15 mai prochain pourrait être considéré, mais non sans une liste importante de mesures d’éloignement entre les pêcheurs tout en désinfectant continuellement les lieux communs.

Autour de 700 000 pêcheurs tapent du pied.

Les étoiles

La 3e : La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui promet un bel été québécois aux Québécois.

La 2e : Vous qui courez, marchez et grouillez pendant cette période difficile.

Et la 1re : Denis Labrecque de Châteauguay. 49 perchaudes sur le lac Saint-Louis vendredi midi.