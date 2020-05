«Un zoo pas comme les autres»: une troisième saison en suspens

Comme tous les autres tournages, celui de la troisième saison d’Un zoo pas comme les autres, dont une partie devait se dérouler cet été au Miller Zoo, est en suspens en raison de la pandémie. Mais bonne nouvelle, les animaux confinés vont bien et le zoo espère pouvoir rouvrir ses portes au public dès le 13 juin.

L’émission qui met en vedette les 200 animaux du zoo situé à Frampton, en Beauce, n’a pu effectuer qu’une dizaine de jours de tournage cet hiver en vue de la troisième saison, avant l’éclosion de la COVID-19.

Les plans de la production, qui est tributaire de ce qui se passe au zoo pour alimenter son contenu, ont été chamboulés et personne ne sait quand le zoo pourrait accueillir de nouveau les caméras.

À défaut de pouvoir les voir à l’écran, les propriétaires Clifford Miller et Émilie Ferland espèrent pouvoir accueillir des visiteurs cet été. Le zoo est fermé depuis le 8 mars, date à laquelle se terminait leur saison hivernale.

Depuis six semaines, les animaux sont donc confinés aux bons soins d’une équipe réduite.

«On s’en est mis plus sur le dos, explique Émilie Ferland. On a gardé les essentiels, comme les techniciens en santé animale.»

Les aventures se poursuivent toujours : une lémur catta a dû se faire amputer la queue en raison d’un cancer de la peau et le zoo a accueilli deux nouveaux pensionnaires, deux tapirs de Malaisie, des animaux rares qui demandent des soins particuliers, précise-t-elle.

Ouverture retardée

En théorie, le zoo devait rouvrir au public dès le 16 mai, mais dans les circonstances, l’ouverture a été repoussée, sous toutes réserves, jusqu’au 13 juin. Si les sites touristiques en plein air en ont l’autorisation gouvernementale, bien entendu.

Les propriétaires travaillent sur une série de mesures pour respecter les règles de distanciation sociale en prévision d’une réouverture sécuritaire.

«Il y a des nouveaux sentiers qu’on est en train de terminer pour augmenter la superficie du zoo, explique Émilie Ferland. On a aussi élargi d’autres sentiers, pour que les gens circulent sans être collés. Et tout le monde va devoir se désinfecter les mains avant de rentrer.»

Durant les journées les plus achalandées, le Miller Zoo peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes en une seule journée. Cet été, ils devront couper la poire en deux, affirme Émilie Ferland.

«On va accueillir moins de visiteurs, qu’on va étirer sur plus longtemps. On regarde pour ouvrir plus tôt et fermer plus tard, et mettre en place un système de réservation. On veut que les gens, quand ils viennent, ils décrochent. On veut que ça reste quand même une belle expérience compte tenu du contexte.»

La question des risques de transmission de la COVID-19 chez les animaux reste nébuleuse. Pour cette raison, il sera impossible de faire des activités qui incluent une proximité avec les animaux.

«On pouvait permettre aux gens de nourrir certains animaux par eux-mêmes. Ce ne sera pas permis tant que ce ne sera pas garanti qu’il n’y a pas de risque pour les animaux», conclut Émilie Ferland.

À surveiller lundi

Ma belle-mère est un monstre

Jennifer Lopez et Jane Fonda deviennent rivales dans cette comédie romantique de 2005, dans laquelle une ex-animatrice à la télévision (Fonda) veut empêcher son fils chirurgien (Michael Vartan) d’épouser une jeune réceptionniste (Lopez).

► MOI ET CIE / 10 h

Paranoiak

Assigné à résidence par ordre de la cour, un adolescent, Kale (Shia LaBeouf), épie son voisin d’en face, convaincu qu’il est le tueur en série qui sévit dans son quartier, et finit par prendre le jeu un peu trop au sérieux.

► addik TV / 18 h

Lâcher prise

Photo courtoisie

Le confinement nous permet au moins de renouer avec quelques excellentes séries québécoises, comme la délicieuse comédie d’Isabelle Langlois, Lâcher prise. Alors que l’intrigue vient de se terminer définitivement, il y a quelques semaines, replongez dans la deuxième saison.

► ICI Télé / 19 h 30

La famille Groulx

Comment la bien-aimée famille Groulx vit-elle le confinement ? Tara, Pascal et leurs 11 gamins ont accepté de se filmer pour montrer comment ils traversent cet épisode de pandémie. Pendant que papa s’adonne à quelques rénovations, les enfants s’adaptent à une routine plus désordonnée qu’à l’habitude, entre école à la maison et camping dans le salon !

► Canal Vie / 20 h

Combien vaut cette maison ?

Jouez le jeu avec Saskia Thuot et les participants et tentez, vous aussi, de deviner le prix de diverses résidences en vous fiant à l’allure des différentes pièces ! Maison historique à Chambly, une autre à Saint-Hubert, un condo dans Hochelaga-Maisonneuve et une demeure de style «fermette» à La Plaine : il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles !

► TVA / 21 h