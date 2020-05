Visages de la pandémie

Derrière toutes les statistiques, il y a surtout des gens dont la vie a été écourtée par la COVID-19. Déjà plus de 2100 familles québécoises sont en deuil, dont 690 se sont ajoutées la semaine dernière seulement. Nos journalistes ont récolté l’histoire de certaines d’entre elles afin de mettre un visage sur les trop nombreuses victimes de cette pandémie sans précédent.

Monique Hamel Demers, 90 ans, et Laurent Demers, 92 ans, Montréal

Photo courtoisie

Amoureux à la vie à la mort, Monique Hamel Demers et Laurent Demers sont décédés à deux jours d’intervalle, même s’ils ne vivaient plus ensemble pour des raisons de santé.

« Ma mère a eu le temps d’être veuve une journée. Je pense qu’elle était plus sereine à l’idée de partir en sachant que son amoureux l’attendait au ciel », soutient leur fille, Liliane Demers.

Même après 67 ans de mariage, les tourtereaux ne pouvaient pas se lâcher la main chaque fois qu’ils se voyaient.

« Mes parents ont su tenir une famille très unie ensemble. Ce qu’on va retenir le plus de ce couple-là, c’est comment ils ont été amoureux pendant autant d’années. Ils n’ont jamais arrêté de s’aimer comme au premier jour », souligne-t-elle.

Le 14 avril dernier, Laurent Demers, 92 ans, a rendu son dernier souffle après avoir contracté la COVID-19.

« Mon père, c’était un blagueur. C’est un homme qui a travaillé fort et qui aimait la vie. C’était un bon débrouillard qui se donnait pour sa famille. Il était très présent, bienveillant. Il pouvait même aller jusqu’à glisser dans la glissade chez “McDo” pour faire rire les enfants », se rappelle sa fille en riant.

« C’était lui le pro du bois, autant pour nous faire les plus beaux feux en plein air que pour tout réparer. Il était si habile de ses mains », ajoutent ses petits-enfants dans une lettre écrite pour lui.

Moins de deux jours plus tard, c’était au tour de Monique Hamel Demers, sa flamme depuis 70 ans, de rendre l’âme pour aller le rejoindre.

« Elle aimait beaucoup la couture, et faire son jardin. Elle s’occupait bien de nous. On a été gâtés, on avait vraiment des parents exceptionnels qui ont tout donné pour nous », témoigne Liliane Demers.

Ensemble, la famille adorait jouer à toutes sortes de jeux ou aller au chalet chaque année. Le couple a eu sept enfants, 14 petits-enfants et une douzaine d’arrières-petits-enfants.

Bien que les deux aînés n’habitaient plus ensemble depuis mai 2018, Monique Hamel Demers allait constamment rendre visite à son mari.

Depuis le début de la quarantaine, ils passaient leur journée à se parler sur Skype. « Nous retiendrons toute l’harmonie et la complicité qui émanaient de leur couple. La symbiose parfaite, malgré toutes les années et les embûches que la vie a pu apporter », conclut leur fille.

– Roxane Trudel

Gina Lepage, 53 ans, et René Desmarchais, 59 ans, Montréal

Photo courtoisie

Malgré leur handicap, Gina Lepage et René Desmarchais étaient deux personnes incroyablement positives et fortes, qui s’aimaient et se soutenaient dans toutes les épreuves de la vie.

« C’était un couple heureux. Ils étaient très près tous les deux. René était toujours prêt à tout faire pour Gina, et elle aussi », souligne Réjean Lepage, un des frères de la défunte.

Le couple adorait passer du temps à la place des Festivals qui se trouvait à proximité de la résidence Paul-Émile-Léger, où ils demeuraient.

« Ils allaient voir les spectacles, se promener. Ils allaient à toutes les fêtes, explique M. Lepage. René parlait à tout le monde, il était proche des gens. Gina aussi. Elle était peut-être un peu plus gênée, mais elle se débrouillait. »

Le 11 avril dernier, Gina Lepage, 53 ans, a rendu son dernier souffle après avoir répété pour une énième fois à son frère que tout allait bien.

Résiliente jusqu’à la fin, elle refusait de voir ses proches s’inquiéter pour elle.

Déterminée à faire mentir les médecins qui lui avaient dit qu’elle ne dépasserait pas l’âge de 20 ans, la quinquagénaire mordait dans la vie à pleines dents.

« Tout le monde qui la connaissait l’aimait beaucoup. Elle était très attachante, très facile d’accès », ajoute M. Lepage.

Les amoureux, qui s’étaient rencontrés dans le CHSLD où ils demeuraient à l’époque, étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Ils se sont mariés le 7 juillet 2012.

« Ils aimaient écouter de la musique. René allait voir des spectacles de musique country, mais Gina préférait Herbert Léonard », se rappelle son frère.

Une semaine jour pour jour après le départ de sa douce, René Desmarchais a finalement lui aussi succombé à la maladie, le 18 avril.

« René était dévasté par le décès de Gina. Il disait qu’il ne savait pas comment il allait faire pour vivre sans elle », mentionne M. Lepage.

L’homme de 59 ans, qui avait fait de la compétition sportive en fauteuil roulant quand il était plus jeune, était décrit par plusieurs comme une personne toujours de bonne humeur, sympathique et très généreuse de son temps.

« Il avait toujours toutes sortes de bonnes idées. Il était débrouillard. Il trouvait toujours les gens pour l’aider dans ses projets. Un vrai bricoleur ! Il aimait beaucoup chanter aussi, il aimait la musique », se souvient pour sa part la retraitée Ginette Richard, qui a travaillé à la résidence où habitait le couple.

– Roxane Trudel

Hendrikus Sprong, 72 ans, Laval

Photo courtoisie

Fils d’un militaire hollandais ayant immigré au Canada en quête d’une vie meilleure, celui que l’on surnommait Hank a véritablement embrassé la culture québécoise.

Même s’il était issu d’une famille pauvre, il s’est toujours débrouillé grâce à son esprit entrepreneurial, assure sa fille Christina Sprong.

De la chaîne de montage des avions Challenger à la réparation de machines de vidéopoker dans les bars, en passant par la mécanique automobile et la conciergerie, Hendrikus Sprong était un véritable touche-à-tout.

« Mon père était vraiment déterminé. Il était très brillant. Il comprenait comment les choses fonctionnaient et comme les réparer », détaille Mme Sprong.

Marié depuis 50 ans à l’amour de sa vie, il avait séduit sa belle Maureen en lui offrant un Coke lors de leur première rencontre devant un petit centre d’achats.

Le couple était toujours inséparable, bien que les complications liées au diabète de M. Sprong l’avaient affaibli dans les dernières années.

« Ma mère l’aimait tellement qu’elle ne voulait pas qu’il aille en CHSLD. Elle est inconsolable et on est incapable de la soulager. L’isolement est très difficile en période de deuil », insiste la fille du septuagénaire.

Christina Sprong tente néanmoins d’apaiser sa peine en se disant que « Hank est probablement en train de se construire une échelle pour descendre du ciel » et se réfugier dans le cœur de ceux qu’il aime.

– Claudia Berthiaume

Marthe Marinier,106 ans, Saint-Jérôme

Photo courtoisie

À l’âge vénérable de 106 ans est décédée le 27 avril Marthe Marinier, dans sa résidence de Saint-Jérôme.

« J’avais eu des nouvelles d’elle dernièrement, elle était encore en bonne santé. Elle prenait même encore une petite bière une fois de temps en temps ! » raconte en riant sa petite-nièce, Catherine Lalonde, qui vit à Québec.

Cette dernière conserve de « très bons souvenirs » de sa grand-tante – qu’elle appelait sa « tante ».

« Elle me gardait quand j’étais jeune. J’allais avec ma grand-mère et mes deux tantes, près d’un lac, à Saint-Jérôme. J’allais passer l’été là », se souvient-elle.

« Elle était vraiment fine, elle racontait tout le temps des histoires de “dans son temps”, elle chantait des vieilles tounes. Elle était vraiment le fun, elle était toujours de bonne humeur », renchérit-elle.

Le décès de Marthe Marinier – née Lauzon – demeure difficile pour ses proches, bien qu’elle ait passé le cap des 100 ans. « Ça fait mal. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle parte tout de suite, même si elle s’était rendue à cet âge-là. Je pensais qu’elle aurait encore vécu longtemps », termine Mme Lalonde.

– Kathryne Lamontagne

Réjane Champagne, 89 ans, Laval

Photo courtoisie

Réjane Champagne était une femme très travaillante, qui a aidé les autres toute sa vie durant.

Au terme de ses 35 ans de carrière au sein des Centres jeunesse de Montréal, la mère de deux enfants a continué à donner son temps à l’organisme, bénévolement, pendant une décennie.

« Elle a reçu une plaque pour son dévouement. Elle était hyperactive, toujours en train de faire quelque chose », souligne son fils Étienne Boisjoly.

La maladie avait toutefois forcé l’octogénaire à ralentir ces dernières années, et sa mémoire commençait à défaillir.

« Elle cherchait toujours ses mots. J’étais habitué de terminer ses phrases. Si je ne trouvais pas le bon mot, elle se fâchait un peu contre moi », se rappelle tendrement M. Boisjoly.

Résidente du CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, Mme Champagne y a toujours été bien traitée, insiste sa fille Suzanne Boisjoly.

« Le personnel soignant est merveilleux. On m’a permis d’aller la voir la veille de son décès. Ce n’est pas la faute des employés si le coronavirus existe, c’est juste un malheur de la nature », philosophe-t-elle.

– Claudia Berthiaume

Denise Rivard-Pelletier, 85 ans, Shawinigan

Photo courtoisie

Denise Rivard-Pelletier, qui se faisait affectueusement surnommer « Mémé » par ses proches, conservera assurément une image de battante aux yeux de ceux-ci.

« Mémé a lutté jusqu’à la fin contre le virus, telle la combattante qu’elle a toujours été », raconte Marc-André Pelletier, à propos de sa grand-mère de 85 ans, qui est décédée le 21 avril dernier, à Shawinigan.

Mère de sept enfants, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, Mme Rivard-Pelletier était une dame qui prenait soin de tout le monde, du plus jeune au plus vieux, se remémore-t-il.

« Elle a dévoué sa vie à s’occuper des siens, de toutes les façons possibles, et elle continuera à veiller sur nous. Elle a légué à tous ceux qui l’ont côtoyée une force, un courage et une résilience qui resteront en mémoire, ainsi qu’un espoir que les choses finissent toujours par s’arranger », poursuit M. Pelletier.

Selon lui, sa grand-mère a eu « le malheur » de se retrouver au CHSLD Laflèche au pire moment.

« Je lui souhaite de pouvoir tricoter, regarder Les feux de l’amour et collectionner les journaux là-haut aussi », conclut-il.

– Jonathan Tremblay

Henriette Pépin Joannette, 87 ans, Saint-Jérôme

Photo courtoisie

Le sourire d’Henriette Pépin Joannette valait de l’or, se rappelle émotivement son fils, qui décrit la femme de 87 ans comme une cuisinière hors pair, pétillante, coquette, fière et aimante.

« Elle était super ordonnée. Malgré son âge, elle faisait toutes ses choses toute seule [...] Elle ne parlait pas pour rien dire, alors, quand elle parlait, ça comptait. Ma mère n’avait que des bons mots », se souvient Claude Joannette.

Autonome jusqu’à la fin, Mme Joannette est décédée le 25 avril dernier à l’hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, la journée où elle devait s’en aller en résidence.

« C’était une femme qui était fière de sa personne. Aller chez la coiffeuse régulièrement, c’était son péché mignon. Tu sais, l’ancienne mode des rouleaux ? Tous les matins, elle en mettait, dit son fils en riant. Elle était très coquette, sans être excentrique. »

Mère de quatre enfants et grand-maman de sept petits-enfants, elle adorait les moments en famille.

L’été dernier, toute la famille s’était réunie à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, pour une épluchette de blé d’Inde.

« Habituellement, il en manque toujours un, mais là tout le monde était là. Et son sourire aussi. Quand elle riait aux éclats, qu’elle avait des fous rires, ça, c’était magistral. Elle était pétillante », ajoute M. Joannette.

La famille souhaite remercier le personnel du centre hospitalier pour son travail incroyable.

– Roxane Trudel

Rita Jourdenais, 93 ans, Laval

Photo courtoisie

« Elle serait morte dignement si on avait pu décider, alors que là, elle est morte dans la douleur et seule. »

Malgré les demandes de sa famille et le piètre état dans lequel elle se trouvait depuis longtemps, Rita Jourdenais n’a jamais été admissible à l’aide médicale à mourir.

« Elle ne se reconnaissait pas dans le miroir, elle ne nous reconnaissait plus, confie sa fille Hélène Bibeault. Elle n’aurait jamais voulu d’une vie comme ça, mais elle ne pouvait plus parler. Elle pesait 67 lb, elle avait la peau sur les os. »

Rita Jourdenais résidait depuis six mois à la Villa Val des Arbres de Laval, où plus de 60 % des résidents ont été touchés par le virus.

C’est d’ailleurs l’un des premiers établissements à avoir reçu l’aide de l’armée.

En 2006, la nonagénaire a signé des documents qui stipulaient qu’elle ne souhaitait jamais subir de l’acharnement médical en cas d’hospitalisation.

Lorsqu’elle était toujours capable de parler, elle avait mentionné à ses enfants qu’elle était prête à mourir.

« Ses journées consistaient à manger des purées brunes, des purées vertes et des purées blanches, lance sa fille. Ce n’est pas une vie, ça. »

– Frédérique Giguère

George Tenta, 81 ans, Montréal

Courtoisie

Hongrois d’origine, George Tenta a quitté son pays pour venir s’installer à Montréal et espérer une vie meilleure, dans les années 1950.

« Il était enfant lorsque la Deuxième Guerre mondiale a frappé la Hongrie de plein fouet. Il s’en est sorti indemne et il a quitté son pays à l’âge de 18 ans, suite à la révolution hongroise de 1956 », raconte sa fille, Jacqueline Tenta.

Arrivé au Québec, il s’est vite intégré en apprenant le français et l’anglais.

« Il a fait de multiples métiers, c’était un homme très travaillant qui voulait une vie meilleure pour sa famille, poursuit-elle. Il a travaillé jusqu’à 72 ans. Il ne voulait pas arrêter. »

M. Tenta a œuvré plusieurs années à la boucherie hongroise Fairmount, sur le boulevard Saint-Laurent. Outre son travail, il aimait beaucoup la danse. « Il sortait tous les week-ends avec son épouse. »

Celui-ci a succombé à la COVID-19 à 81 ans, le 25 avril dernier. Il manquera beaucoup à sa femme Jeannette, avec qui il a été marié pendant 44 ans, ainsi qu’à sa fille et à son petit-fils Justin.

– Jonathan Tremblay

John Whitehead, 89 ans, Montréal

PHOTO COURTOISIE

John Whitehead avait deux passions : la dentisterie et le golf.

Né en Caroline du Nord, aux États-Unis, il a fait ses études universitaires à McGill, à Montréal.

Il est tombé amoureux d’une de ses collègues de classe, Roxanne Buchak, qu’il a épousée après leur diplomation, en 1961.

Le couple de dentistes a pratiqué pendant plusieurs décennies dans le secteur de Mont-Royal.

Pour John Whitehead, le métier qui l’a occupé pendant près de la moitié de sa vie était une réelle passion. Il a aussi enseigné la dentisterie à l’Université McGill.

En 1991, il est devenu membre du Collège international des dentistes, qui honore les meilleurs au monde dans cette pratique.

« C’était un dentiste très doux. Un cabinet de dentiste, ce n’est pas l’endroit préféré de beaucoup de gens, mais il prenait toujours soin de ne pas faire mal à ses patients », souligne son fils Darrell Whitehead.

Lorsqu’il a pris sa retraite, à l’âge de 72 ans, l’aîné s’est mis au golf.

« Il essayait d’être un bon joueur », rigole sa fille Keira Whitehead.

Les enfants de l’octogénaire chérissent tous deux de bons souvenirs de moments passés avec leur père sur les verts du Québec ou de la Floride.

« Je l’amenais jouer à Saint-Lazare et on allait toujours manger après. J’étais très près de lui. C’était mon père, mon meilleur ami et mon bébé à la fois », relate sa fille.

« J’ai un tiroir rempli de cartes de pointage où c’est écrit Darrell et papa dessus », ajoute le fils du défunt, en se remémorant un voyage de golf de neuf jours avec son père dans l’État du soleil.

En raison de la COVID-19, Keira Whitehead n’a pas pu se rendre au chevet de son père, qui vivait au CHSLD Herron de Dorval, où 31 aînés ont trouvé la mort.

« Je crois qu’il aurait peut-être survécu s’il avait été dans un autre centre. Ils ont été négligents à Herron », conclut sa fille.

– Claudia Berthiaume

Carmen Auclair, 90 ans, L’Assomption

Courtoisie

« Maman était chaleureuse, c’était une femme forte, mais un rien l’émerveillait... Elle a fait beaucoup de sacrifices pour ses enfants », relate Lucie Auclair.

Sa mère, Carmen, vivait en résidence quand elle a contracté la COVID-19.

Elle s’est éteinte le 24 avril dernier, en tenant la main d’une de ses filles.

Outre ses six enfants, elle laisse dans le deuil son époux Robert Auclair, avec qui elle a été mariée pendant 71 ans.

« C’était encore le grand amour, même après toutes ces années ! » affirme leur fille Lucie.

Mais même si Mme Auclair priorisait ses enfants, à qui elle a transmis « tous les outils pour réussir » selon leur fille, elle était très impliquée dans la communauté, que ce soit par des activités de loisir, ou en gérant un casse-croûte, un restaurant ou encore des ateliers de couture et d’artisanat.

« Ma maman a toujours été active », conclut Lucie Auclair, qui se console en se disant qu’au moins, sa mère n’est pas décédée dans la solitude.

– Michaël Nguyen

Jeannine Lagacé Lacoste, 92 ans, Montréal

PHOTO COURTOISIE

Son défunt mari Auguste lui chantait souvent une vieille chanson intitulée Jeannine au temps des lilas.

Cette petite fleur s’est malheureusement fanée le 7 avril dernier, après 92 printemps.

« Maman était une personne très discrète, travaillante et aimante », résume sa fille Lucie Lacoste.

Jeannine Lagacé Lacoste vivait depuis deux ans au centre d’hébergement de LaSalle, à Montréal. Elle attendait un transfert dans une résidence de la Rive-Nord pour se rapprocher de ses enfants.

« La COVID-19 avait un autre plan pour elle », constate tristement sa fille.

Puisque ses proches n’ont pas pu l’accompagner jusqu’à son dernier souffle, ils l’ont « prêtée » aux employés du CHSLD, pour qu’elle veille sur eux.

« Je lui ai dit : “Tu es comme leur petite maman. Ils sont chanceux, ils ont la meilleure” », illustre Mme Lacoste.

Pour conserver bien vivant le souvenir de sa « petite maman », Lucie Lacoste compte réaménager son parterre de fleurs, en y ajoutant les variétés préférées de l’aînée.

« J’ai un devoir de mémoire », conclut-elle.

– Claudia Berthiaume

Stéphanie Tessier, 31 ans, Saint-Jérôme

Photo Facebook

Il a fallu moins de deux semaines pour que la préposée aux bénéficiaires Stéphanie Tessier contracte le virus au CHSLD Lucien G.-Rolland, de Saint-Jérôme.

La femme de 31 ans venait de revenir au boulot après un arrêt de travail de trois mois lorsque les premiers symptômes de fièvre et de toux ont apparu.

En l’espace de quelques jours, elle s’est retrouvée aux soins intensifs, où elle a été hospitalisée deux semaines.

« On nous a appelés pour nous aviser que ça n’allait pas bien. Une quinzaine de minutes après, elle était décédée. On n’a pas eu le temps de la voir avant qu’elle meure », raconte avec émotion son père, Marc Tessier.

Ses parents se sont ensuite rendus à l’hôpital pour la voir une dernière fois.

Considérant les risques, ils n’ont pas pu entrer dans sa chambre et ont dû lui dire adieu à travers une fenêtre.

« On aurait voulu lui prendre la main une dernière fois », confie M. Tessier.

Passionnée par son travail, Stéphanie Tessier était dépeinte comme une excellente préposée par ses pairs. Elle exerçait ce métier depuis plus de 10 ans.

Malgré certaines inquiétudes, elle était impatiente de retourner au travail après son arrêt, notamment pour revoir les résidents qu’elle appréciait tant.

– Frédérique Giguère

Francine Daoust, 72 ans, Montréal

Courtoisie

Alors qu’elle ne présentait que de légers symptômes de la COVID-19 et que tout pointait vers une rémission, Francine Daoust, 72 ans, est malheureusement décédée le matin du 17 avril.

Mère de deux filles qu’elle a pratiquement élevées seule, grand-mère de deux petits-enfants, la dame originaire de Montréal était une « femme forte ».

« Elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour nous. Elle nous a supportées dans tout ce qu’on entreprenait », témoigne sa fille, Catherine Larouche.

Passionnée de danse, de vélo et de patin à roues alignées, Mme Daoust avait dû faire un trait sur sa vie active il y a quelques années, après avoir été frappée par une maladie dégénérative.

En CHSLD depuis trois ans, elle trouvait refuge dans la musique.

Catherine Larouche devait faire la route depuis Baie-Saint-Paul pour aller visiter sa mère, à Pâques.

Mais la crise a forcé la suspension des visites. Après avoir éprouvé des vomissements, Francine Daoust a reçu un diagnostic positif au coronavirus le 14 avril. Deux jours plus tard, elle prenait du mieux.

« Tout allait bien, elle riait, elle avait fait ses exercices dans la journée avec un préposé », se souvient sa fille. Mais moins de 24 heures plus tard, contre toute attente, elle décédait dans la nuit.

Sa mort a causé un choc autant pour la famille que parmi l’équipe soignante.

« Ç’a vraiment pris tout le monde par surprise », résume Mme Larouche.

– Kathryne Lamontagne

Ivan Milan Trebichavsky, 72 ans, Montréal

Courtoisie

Dès leur rencontre dans une soirée universitaire au milieu des années 60, Ivan Milan Trebichavsky et sa femme étaient tombés amoureux l’un de l’autre.

Une cinquantaine d’années plus tard, Michèle Dupuis a dû faire ses adieux à l’amour de sa vie, qui a lui aussi été emporté par la COVID-19.

Mais la mère de famille sentait qu’elle avait déjà perdu une partie de lui, il y a six ans, lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral.

Il était devenu quasi invalide depuis, et avait dû être placé en CHSLD.

« Il ne pouvait plus s’exprimer, c’était terrible de le voir si malade pendant toutes ces années, surtout que mon mari était un homme travaillant et très actif, confie Mme Dupuis. À la fin, ce n’était plus lui du tout. »

M. Trebichavsky était un grand admirateur de voitures. « Je ne peux pas vous dire combien il en a eu, c’est impossible à calculer ! » lance sa femme en riant.

Le septuagénaire avait œuvré toute sa vie dans le milieu automobile et avait même acheté sa propre concession.

L’homme originaire de la République tchèque adorait ses deux enfants et raffolait, sans surprise, des « road trips » en famille lorsque ceux-ci étaient jeunes.

– Frédérique Giguère

Myrtle Stark, 97 ans, Côte-Saint-Luc

PHOTO COURTOISIE

Si on lui avait donné l’opportunité de raconter ses accomplissements dans un journal, Myrtle Stark aurait probablement sauté sur l’occasion, croit son petit-fils Robert.

« Elle me demandait toujours de créer un site web pour parler de sa vie. Elle était très fière », se souvient-il.

Immigrante polonaise de l’entre-deux-guerres, Mme Stark a épousé son seul amour à l’âge de 19 ans.

Féministe avant l’heure, c’est elle qui subvenait aux besoins de ses deux enfants en travaillant dans un magasin de tissus.

Lorsque son mari Mac est décédé, alors qu’elle était dans la soixantaine, Mme Stark est retournée à l’école pour obtenir sa licence d’agente immobilière.

Pendant les 20 années qui ont suivi, elle en a fait une carrière, se hissant même parmi les meilleurs vendeurs de sa bannière.

« Elle était féroce. Elle travaillait 7 jours sur 7. Il y a eu plusieurs repas familiaux où elle arrivait en retard ou desquels elle devait partir tôt », se remémore son petit-fils.

Elle est demeurée dans son appartement et a continué de conduire sa voiture jusqu’à l’aube de ses 90 ans, où elle a dû se résoudre à aller vivre au Centre Donald Berman Maimonides, à Côte-Saint-Luc.

La nonagénaire n’a pas ralenti la cadence pour autant. Elle fréquentait le gymnase de l’établissement chaque jour pour y faire du vélo stationnaire. Elle peignait, surfait sur YouTube avec Robert à la recherche de vidéos de papillons et tricotait sans relâche.

Après avoir traversé des décennies de tempêtes sans jamais se plaindre, Myrtle Stark a dû se contenter de funérailles à la vitesse de l’éclair.

« Elle est décédée à 9 h, elle était enterrée à 15 h. On a dû se rendre directement au cimetière et nous n’étions que cinq. Nous ne pouvions pas nous approcher les uns des autres ni de la tombe », détaille son petit-fils, déplorant la nature impersonnelle de ce dernier adieu.

– Claudia Berthiaume

Jacqueline Beaudoin, 92 ans, Montréal

Courtoisie

Infirmière de carrière et décrite comme la raison incarnée, Jacqueline Beaudoin n’aurait jamais voulu que ses enfants viennent la visiter avant son décès et risquent de s’infecter à leur tour.

« C’est certain que c’est difficile pour nous de ne pas être allés la voir avant qu’elle parte, mais la connaissant, elle aurait refusé qu’on vienne et qu’on s’expose à ce virus », explique émotivement sa fille Dominique Beaudoin.

La nonagénaire a poussé son dernier souffle le 13 avril au CHSLD Jean-Hubert-Biermans de Montréal, après avoir combattu la COVID-19 pendant environ une semaine.

Souffrant de démence, elle n’avait plus de qualité de vie depuis déjà un bon moment, selon sa famille.

Mme Beaudoin avait travaillé comme infirmière à partir du moment où ses trois enfants étaient entrés à l’école, dans les années 60. Elle avait dédié sa carrière à prendre soin des personnes âgées dans les établissements qui ont désormais été remplacés par les CHSLD.

– Frédérique Giguère

Blanche Dufresne, 100 ans, Montréal

PHOTO COURTOISIE

Blanche Dufresne n’a jamais eu d’enfant, mais elle marqué la vie de centaines de jeunes écoliers montréalais durant sa carrière.

Celle qui a été enseignante pendant près de la moitié de sa vie de centenaire adorait les bambins.

« Elle était toujours contente d’en parler », se souvient sa nièce Lisette Guèvremont.

Cette dernière gardera le souvenir d’une femme très coquette jusqu’à la toute fin de sa vie.

« Elle s’habillait toujours super bien. C’était notre tante chic, la plus élégante de la famille », décrit Mme Guèvremont.

Lorsqu’elle travaillait pour la compagnie L’Oréal, la nièce de Blanche Dufresne se rappelle avoir reçu maintes commandes de crème pour le visage de la part de sa tante.

« Elle ne voulait pas mourir avec des rides », rigole Mme Guèvremont.

Malheureusement, la COVID-19 n’a pas permis à cette famille unie de se rassembler pour dire un dernier adieu à celle qui aurait eu 101 ans ce mois-ci.

« Ça nous déchire. On l’aimait tous beaucoup, beaucoup », termine sa nièce.

– Claudia Berthiaume

Marthe et Françoise Gauthier, 90 ans, Montréal

Courtoisie

La COVID-19 a frappé deux fois en autant de semaines chez la famille Gauthier, en emportant Marthe et Françoise. Elles étaient jumelles et voisines, de surcroît.

« Quelles sont les chances de perdre un proche de la COVID-19 ? Les probabilités sont quand même minces. Eh bien moi, j’en ai perdu deux », se désole Michel Gauthier, au sujet de ses tantes de 90 ans qui ont succombé au virus à 13 jours d’écart, à Montréal.

Les jumelles célibataires et sans enfant Marthe et Françoise Gauthier ont habité l’une à côté de l’autre pratiquement toute leur vie, jusqu’à la toute fin au CHSLD Laurendeau, dans lequel les deux voisines se côtoyaient quotidiennement.

« Elles ont eu beaucoup de vécu ensemble. Elles ont résidé dans la maison familiale qui fait désormais partie du patrimoine, raconte leur nièce Claude Gauthier. Elles se sont occupées de leurs parents jusqu’à leur décès. »

Si Marthe était plus casanière et réservée, contrairement à Françoise, qui était très sociable et qui « aimait sortir », une passion leur était commune : l’art.

« Marthe chantait dans des chorales et jouait du piano. Françoise, elle, c’était la peinture », se remémore Mme Gauthier.

Malgré leurs différences, les jumelles complices ont aussi toutes deux travaillé dans des résidences pour personnes âgées pendant plusieurs années, à Montréal.

« Elles se complétaient. Et je pense qu’il faut souligner le fait qu’elles se sont toujours débrouillées seules. Elles étaient très autonomes. Dans ces années-là, ce n’était pas comme aujourd’hui », constate leur nièce.

Les deux femmes sont demeurées dans la résidence familiale qui « était toute leur vie », chacune dans son appartement respectif, séparées seulement par un mur.

Ce sont des problèmes de démence qui les ont forcées à déménager, il y a environ sept ans.

Marthe a succombé au virus le 13 avril, après quelques jours de symptômes seulement. Françoise est allée la rejoindre le 26.

Treize jours. Il s’agissait vraisemblablement de la plus longue période durant laquelle elles avaient été séparées depuis longtemps.

– Jonathan Tremblay

Françoise Laurendeau, 93 ans, Québec

Photo courtoisie

Françoise Laurendeau est décédée un samedi midi alors qu’il faisait un beau soleil. Les membres de sa famille se sont spontanément rassemblés, « chacun dans leur voiture », au pied de l’hôpital Jeffery Hale, lorsqu’ils ont su qu’il ne restait que quelques heures avant le départ de leur mère.

Aux prises avec des problèmes d’Alzheimer, Françoise Laurendeau avait une santé parfaite avant d’être infectée par le coronavirus.

Or, huit jours après avoir contracté la COVID-19, l’état de Mme Laurendeau laissait croire qu’il ne lui restait que quelques heures à vivre.

La famille de la dame de 93 ans s’est alors dirigée vers le stationnement de l’hôpital pour se sentir le plus près possible de sa mère.

« Normalement, on aurait été tout le monde dans sa chambre », illustre son fils Yvan Chamard.

Il faut dire que Mme Laurendeau avait la chance d’avoir à ses côtés une de ses filles, infirmière à Jeffery Hale.

« Elle nous envoyait la main du sixième étage, on savait exactement ce qui se passait », raconte son fils en parlant de sa sœur qui les informait par téléphone.

Malgré le drame, la famille se console d’avoir pu vivre ça en famille, « chacun dans sa voiture. On avait l’impression d’être plus près », explique M. Chamard.

– Nicolas Saillant

Réal Lavergne, 94 ans, Longueuil

Photo courtoisie

Originaire de la Mauricie, Réal Lavergne a dédié sa vie à la fabrication de papier.

Celui qui a grandi sur une ferme du secteur Sainte-Flore, à Shawinigan, a œuvré pendant 35 ans à la défunte usine Belgo.

Même s’il a dû quitter l’école assez tôt pour aller travailler, il a vite gravi les échelons pour devenir contremaître.

« Le directeur de l’usine faisait toujours appel à lui. Mon père était là 16 heures par jour », se rappelle sa fille Michelle Lavergne.

Au-delà de son travail à la papetière, Réal Lavergne s’intéressait aussi beaucoup à la culture, à la politique et à l’environnement.

Il a été échevin à la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc dans les années 1970, relate sa fille.

« Avec ma mère, ils ont ressuscité une association de protection des lacs, bien avant que ça soit à la mode. On écrivait des lettres à la main qu’on allait porter dans les chalets. Ils ont été des précurseurs », soutient Mme Lavergne.

Après le décès de sa femme en 2005 et un accident qui l’a laissé avec des séquelles, l’aîné a déménagé en Montérégie pour se rapprocher de sa fille.

Ses racines semblent néanmoins être restées bien ancrées dans sa région natale, où il sera d’ailleurs inhumé.

« Il nous expliquait encore comment on faisait du papier, à partir du flottage de la pitoune sur la rivière. Il aimait vraiment ça », termine sa fille.

– Claudia Berthiaume

Jeannine Gascon, 94 ans, Montréal

Photo courtoisie

Jeannine Gascon, c’était la bonne humeur incarnée.

« Elle avait une grande joie de vivre. Elle a surmonté beaucoup d’épreuves dans sa vie et je ne l’ai jamais vue de mauvaise humeur », décrit son petit-fils Julien Gascon-David, insistant sur la résilience de sa grand-mère.

Pendant sa vie active, la mère de trois filles a notamment travaillé dans le domaine de la haute couture, pour le compte d’une grande dame russe.

« Elle rêvait d’aller en Russie. À 85 ans, elle est allée à Moscou avec ma tante », relate sa petite-fille Catherine Gascon-David.

La nonagénaire était aussi une joueuse de cartes redoutable. Elle affectionnait particulièrement les parties de 500 et de La petite école.

Celle qui aimait plus que tout être entourée de ses proches ne se serait pas éteinte si rapidement, et toute seule, n’eût été la pandémie, assurent ses petits-enfants.

Après avoir vécu une grande partie de sa vie sur l’île aux Vaches, située entre Laval et Terrebonne et accessible qu’en bateau, l’aînée croyait bien pousser son dernier souffle dans sa « belle chambre au bord de l’eau », au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, à Montréal.

On l’a malheureusement privée de ce beau paysage pour la transférer dans une chambre multiple, où elle a contracté le virus, malgré toutes les précautions qui ont été prises.

« Elle était aux soins palliatifs, il n’y aurait pas eu de miracle, mais c’est clairement la COVID-19 qui a tout précipité », conclut son petit-fils.

– Claudia Berthiaume

Michel Deeb, 89 ans, Dollard-des-Ormeaux

Photo courtoisie

Ingénieur de formation, Michel Deeb a quitté son Égypte natale pour s’installer au Canada avec son épouse Nicole dans les années 1960.

« Il voulait une meilleure vie pour ses enfants », résume sa fille Carol Deeb.

Celle-ci décrit son père comme un grand « bizouneux ».

Acharné et tenace, il s’appliquait à donner une deuxième vie aux choses en les rafistolant.

Bien que très discret, Michel Deeb était toujours là quand ses proches avaient besoin de lui. « Il avait un grand cœur », souligne sa fille.

Carol Deeb lui a donc rendu la pareille, en passant 24 heures au chevet de ce raconteur d’histoires hors pair, dans les derniers moments de sa vie.

« J’ai été une des chanceuses qui a été capable de lui tenir la main et lui dire au revoir », confie-t-elle.

Même si elle a aussi contracté la COVID-19, malgré tout l’équipement de protection fourni par le CHSLD Vigi-Santé, Mme Deeb ne regrette aucunement d’avoir accompagné son père.

« Je m’en serais voulu de ne pas le faire. Personne ne mérite de mourir seul », insiste-t-elle.

– Claudia Berthiaume

Jeanne d’Arc Boivin, 99 ans, Québec

Photo courtoisie

À risque de contracter la maladie, le fils de Jeanne d’Arc Boivin n’a pu veiller sa mère dans les derniers moments de sa vie comme il l’aurait souhaité, mais il a pu bénéficier de l’empathie du personnel de l’hôpital Jeffery Hale pour le faire.

« Ils l’ont accompagnée à notre place », explique Roger Laberge.

Ce dernier avait une pensée particulière pour « la femme de ménage » qui allait lui rendre visite deux à trois fois par jour.

« La qualité des services était impeccable », assure M. Laberge qui avait cependant un bémol sur la mixité des services qui sont donnés dans cet hôpital. « Il y a peut-être trop de vocations dans la même bâtisse », plaide-t-il.

« Il y a une urgence, des laboratoires, des cliniques, des salles de réunion et des soins de longue durée », énumère M. Laberge en faisant valoir qu’il était bien difficile de garder le virus à la porte du « Jeff » dans de telles circonstances.

– Nicolas Saillant

Georges Dufort, 89 ans, Montréal

Photo courtoisie

Homme de caractère, Georges Dufort a donné du fil à retordre au coronavirus.

L’octogénaire lui a livré bataille pendant 12 jours avant de se retrouver « knock-out ».

« C’est comme s’il s’était dit : “Tu ne m’auras pas de même”. Là, je le reconnais », souligne sa fille Céline Dufort, ajoutant que son père avait un cœur et des poumons solides.

Lorsque cet ingénieur de locomotives a rendu les armes, il a aussi mis fin au combat qu’il menait contre l’Alzheimer depuis quelques années.

C’était malheureusement à une semaine de son 68e anniversaire de mariage.

« Ma mère en a toujours pris soin. Il était gâté, même en résidence. Elle y allait encore trois fois par semaine. On lui amenait toujours des gâteries », décrit sa fille, qui se rendait elle-même chaque semaine voir sa « bébitte à sucre » au CHSLD Champlain–Marie-Victorin, à Montréal.

« Il a toujours eu des super bons soins. Même pendant le virus, on avait des nouvelles, deux, trois fois par jour », poursuit Mme Dufort, louangeant le travail des employés de la section 4C.

– Claudia Berthiaume

Lucie Turcotte, 85 ans, Québec

Photo courtoisie

La COVID-19 a emporté une « grande dame à l’avant-garde » en étant, dès les années 70, conseillère en orientation.

Lucie Turcotte est décédée à l’hôpital Jeffery Hale, malgré son bon état de santé pour une dame de 85 ans.

« Quelle aurait été son espérance de vie sans la COVID-19 ? » se demande Josée Turcotte, la nièce de la défunte.

Celle-ci se souvient d’une dame « raffinée » et « libre d’esprit » qui était amoureuse des fleurs et des voyages.

C’était également une femme généreuse qui aimait s’occuper des autres, comme en fait foi son travail de conseillère en orientation, qu’elle a débuté dans les années 70.

« Dans ce temps-là, c’était quelque chose », illustre sa nièce, qui l’accompagnait pour ses suivis médicaux depuis plusieurs années.

Elle se souvient de plusieurs rencontres de sa tante avec des travailleurs de la santé qu’elle avait aidés dans leur cheminement de carrière.

Mme Turcotte s’est « beaucoup occupée des autres » et sa nièce tient à dire que le personnel en a fait tout autant avec elle. « Jamais ils ne m’ont fait sentir qu’ils étaient en pleine guerre », remercie-t-elle.

– Nicolas Saillant

Rita Daoust, 87 ans, Montréal

Photo courtoisie

Rita Daoust était une personne extrêmement attentionnée qui adorait cuisiner des desserts, tricoter des pantoufles et donner de son temps à ceux qui lui étaient chers.

« Ma mère a tout donné pour sa famille. C’était une femme forte, qui avait du caractère. Elle nous a élevés avec des bonnes valeurs. On a été choyés par tout l’amour qu’elle nous a donné », soutient son fils Benoît St-Germain.

Âgée de 87 ans, Rita Daoust est décédée le 24 avril. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, ses 13 petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, qu’elle aimait tant.

« Quand on se réunissait pour des soupers de famille, soit à Pâques ou à Noël, elle essayait de faire un dessert différent pour chaque personne qui était là, pour que tout le monde trouve son compte, se rappelle son fils en riant. Elle connaissait toutes nos préférences. »

Celle qui a fait du bénévolat pendant 30 ans au CHSLD des Seigneurs, où elle a finalement résidé, était très créative et adorait faire de l’artisanat.

« C’était une personne qui était dévouée et qui était connue là-bas. Elle était très appréciée », note son fils.

– Roxane Trudel

Régent Boisvert, 76 ans, Montréal

Photo courtoisie

Débrouillard et minutieux comme pas un, Régent Boisvert était un bricoleur hors pair reconnu pour être capable de réparer à peu près n’importe quoi.

« Un moment donné, une amie nous avait amené son fer à repasser parce qu’il ne fonctionnait plus, se remémore sa femme, Lise Patenaude. Il était assemblé avec des vis qui ne se font pas ici, alors après avoir fait le tour des quincailleries, Régent a décidé de fabriquer son propre tournevis et a réparé le fer à repasser. »

Tout ça, c’était avant que la maladie d’Alzheimer frappe en 2012. Plus les années passaient, plus l’état de M. Boisvert s’aggravait. Ses proches n’ont eu d’autre choix que de le placer au CHSLD Nazaire-Piché de Montréal, en 2018, après qu’il eut fugué.

Lise Patenaude était encore follement amoureuse de son mari et allait le voir deux fois par jour depuis son arrivée au centre.

Le couple s’était marié il y a 24 ans, après s’être rencontré dans une chorale. Lui était dans le chœur, elle pianiste.

Quelques heures avant que son époux succombe à la COVID-19, Mme Patenaude a pu se rendre à son chevet pour lui faire ses adieux.

« Je lui ai parlé, oh, j’ai parlé, parlé et parlé, souffle-t-elle, la voix tremblante. Je lui ai dit à quel point il m’avait rendue heureuse, et ce, tous les jours de notre vie commune. Je lui ai flatté le visage, les mains et la tête et je lui ai dit qu’il pouvait partir maintenant. »

– Frédérique Giguère

Jean-Mercier Leduc, 84 ans, Montréal

Photo courtoisie

Grand voyageur, Jean-Mercier Leduc a rejoint son ultime destination et sa Carmen, le 21 avril dernier.

La COVID-19 l’a délivré de l’Alzheimer, qui avait estompé ses souvenirs durant les dernières années.

De la vallée des Rois, en Égypte, au pays du Soleil levant, en Asie, en passant par l’Europe, à l’époque où un rideau de fer s’y dressait encore, le couple qui a été uni pendant près de 60 ans a beaucoup parcouru le monde.

« Il aimait aussi beaucoup la Gaspésie, à toutes les saisons », se rappelle sa fille Brigitte Leduc.

Travailleur infatigable, fort et fier, l’octogénaire adorait aussi les animaux.

Il a exercé le métier d’agriculteur pendant de nombreuses années, sur l’île de Montréal.

Jean-Mercier Leduc a d’ailleurs été le dernier producteur laitier du secteur Saint-Laurent, aujourd’hui davantage connu pour ses bâtisses industrielles.

« Lorsqu’il allait à sa ferme, il était content », se rappelle sa fille.

– Claudia Berthiaume

Lise Provost Presseau, 78 ans, Montréal

Photo courtoisie

Lise Provost Presseau adorait les fleurs, presque autant que les enfants.

Elle agençait spécialement ses plates-bandes pour qu’il y ait toujours une variété en floraison.

« Sa cour, c’était la prunelle de ses yeux », résume sa fille Anny Presseau.

La septuagénaire lui disait d’ailleurs encore récemment « qu’en haut, il y a beaucoup de fleurs ».

Partie y retrouver son défunt mari le 16 avril, elle est probablement déjà en train de jardiner pendant que son Momo chéri lui bricole des petites clôtures, croit sa fille.

« Mme Presseau », comme on l’appelait, en profite aussi pour veiller sur tous les enfants dont elle s’est occupée dans sa vie.

À commencer bien sûr par les trois siens, ses trois petits-fils et ses cinq arrière-petits-enfants.

Mais « Mamie » jette aussi un œil à tous ceux qu’elle a gardés le temps d’un dîner scolaire ou pour permettre à leurs parents de prendre des vacances.

« L’école la référait aux nouveaux parents du quartier. Et pas question de manger des sandwichs sur l’heure du midi. C’était toujours des repas chauds chez nous », souligne sa fille.

Parfois, elle avait 12 bouches à nourrir autour de la table familiale du quartier Ville-Émard, à Montréal.

« C’est sans compter que nous, on ramenait nos amis sans l’en informer. On était vraiment choyés », se remémore Anny Presseau.

Du haut de ses 4 pieds 10 pouces, ce « petit bout de femme » mettait tout en œuvre pour rendre les enfants heureux.

« On dit que derrière chaque homme il y a une grande femme, c’était ça, ma mère », conclut sa fille.

– Claudia Berthiaume

