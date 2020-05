Ces entraîneurs plus grands que nature

Dans le merveilleux monde du sport, il y a des athlètes légendaires qui écrivent et réécrivent l’histoire. Il y a également des entraîneurs tellement dominants qu’ils ont changé le visage de leur discipline.

C’est notamment le cas de l’ancien instructeur des Dolphins de Miami Don Shula, décédé à l’âge de 90 ans cette semaine. Celui-ci détient le record du plus grand nombre de victoires en saison régulière (347) de l’histoire de la NFL. Il a également remporté deux Super Bowl.

Nous nous sommes inspirés de son palmarès pour établir une liste des entraîneurs les plus marquants de l’histoire du sport.

Scotty Bowman, LNH

Dans la Ligue nationale de hockey, Scotty Bowman est dans une classe à part. Le Montréalais a gagné pas moins de neuf coupes Stanley, obtenant la première en 1973 et la dernière en 2002. Celui qui a été à la barre des Blues de St. Louis, du Canadien de Montréal, des Sabres de Buffalo, des Penguins de Pittsburgh et des Red Wings de Detroit a également remporté un impressionnant total de 1244 victoires en saison régulière. Il devance son plus proche poursuivant, Joel Quenneville, par plus de 450 gains.

Phil Jackson, NBA

Le célèbre «Zen Master» ne détient pas le record pour le nombre de victoires en saison régulière (il pointe au septième échelon avec 1155 gains), mais il peut se vanter d’avoir remporté 11 trophées Larry-O’Brien. L’Américain a décroché six championnats avec les Bulls de Chicago dans les années 1990 et quatre avec les Lakers de Los Angeles lors de la décennie suivante. Les amateurs peuvent présentement comprendre quel type d’entraîneur Jackson était, lui qui est l’un des acteurs principaux de la série «The Last Dance».

Connie Mack, MLB

Connie Mack est le gérant qui a œuvré le plus longtemps dans le baseball majeur. Après sa carrière de joueur, il a été à la barre des Pirates de Pittsburgh (1894-1896) et des Athletics de Philadelphie (1901-1950). Il a obtenu 3731 victoires, mais également subi 3948 défaites, ce qui lui vaut un taux de réussite de ,486. Il a également remporté cinq Séries mondiales, de sorte qu’il occupe le troisième rang de l’histoire des grandes ligues à ce chapitre. Ce sont les gérants des Yankees de New York Casey Stengel et Joe McCarthy qui détiennent le sommet avec sept championnats chacun.

Bill Belichick, NFL

Comme dans le cas de Jackson, Bill Belichick n’est pas le meneur pour les victoires en saison régulière dans sa discipline, mais il est celui qui a été le plus victorieux lors du dernier match d’une saison. En effet, le pilote des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a gagné six fois le Super Bowl comme entraîneur-chef. Il a aussi contribué à deux autres championnats avec les Giants de New York, lorsqu’il était leur coordonnateur à la défense. L’homme au célèbre coton ouaté détient le troisième rang pour le nombre de victoires en saison régulière dans la NFL, avec 273 gains en 399 parties. De retour à la tête des «Pats» en 2020, Belichick tentera de poursuivre l’écriture de sa légende.

Sir Alex Ferguson, soccer

L’entraîneur écossais a totalisé pas moins de 48 trophées lors de sa longue carrière, dont 13 championnats anglais comme pilote du Manchester United. En 1500 matchs à la barre du célèbre club de la Grande-Bretagne, il a maintenu un dossier de 895-267-338 bon pour un pourcentage de victoires de 59,7 %.