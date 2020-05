COVID-19 : un généreux don de Crosby

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a fait un don de 100 000 repas à une banque alimentaire de la région de la Pennsylvanie.

C’est donc plus de 120 000 lb de nourriture qui seront remises aux familles dans le besoin de la région de Pittsburgh et des environs grâce à la générosité du célèbre numéro 87.

«J’ai vu que les habitants de Pittsburgh se rassemblaient pour s’entraider et je voulais en faire partie, a expliqué Crosby dans un communiqué. La banque alimentaire et son personnel ont fait un travail incroyable en fournissant autant de gens et je suis fier de travailler en partenariat avec eux pendant cette période difficile.»

En cette période de pandémie et depuis les sept dernières semaines, la banque alimentaire avec laquelle s’est associé le hockeyeur a distribué plus de 4,2 millions de lb de denrées, ce qui représente une augmentation de plus d’un million de lb comparativement à la même période en 2019.

«Sidney est une personne tellement incroyable sur et à l’extérieur de la glace, a exprimé la présidente de la banque alimentaire Lisa Scales. Il a apporté une grande joie à cette région pendant son passage avec les Penguins et maintenant, il nous aide à fournir une aide alimentaire à ceux qui en ont le plus besoin pendant la crise de la COVID-19.»

Crosby évolue pour la formation de Pittsburgh depuis le début de sa carrière en 2005-2006. Il a notamment permis aux Penguins de mettre la main sur trois coupes Stanley.