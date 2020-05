COVID-19: le métro prêt pour le déconfinement

MONTRÉAL | Les distributeurs de désinfectant à mains installés dans les stations de métro du centre-ville de Montréal étaient bien remplis lundi, en prévision de l'augmentation d'achalandage qui viendra avec le déconfinement.

Même si le métro de Montréal demeure pour le moment peu fréquenté, 125 distributeurs ont déjà été installés par la Société de transport de Montréal (STM) au cours des derniers jours.

L'ensemble des bornes de désinfectant dans les stations Champ-de-Mars, Berri-UQAM, McGill, Saint-Laurent et Square-Victoria--OACI testées par le 24 Heures lundi matin étaient fonctionnelles. Leur remplissage devrait être effectué environ aux quatre jours, selon l'évaluation du transporteur.

À peine installée par la STM, une des bornes de désinfectant était toutefois déjà hors d'usage à la station de métro Bonaventure. Cette dernière semble avoir été vandalisée.

Aucun usager n'a été aperçu se désinfectant les mains à l'une des bornes installées par la STM lors de l'heure de pointe du matin.

D'ici la mi-mai, un total de 224 distributeurs seront installés dans toutes les stations du réseau, pour au moins trois mois.

Les stations ne sont pas toutes desservies pour le moment: par exemple, on ne retrouvait pas de borne à la station de métro Longueuil--Université-de-Sherbrooke lundi matin, et ce, même si elle est l'une des plus achalandées du réseau.