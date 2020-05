COVID-19: les Dolphins ont un plan pour accueillir des partisans

Les Dolphins de Miami ont mis en place un plan pour accueillir des partisans dans leur stade en 2020, et ce, malgré la pandémie de coronavirus.

C’est ce qu’a expliqué le président et chef de la direction de l’équipe, Tom Garfinkel, lors de son passage au réseau ABC, lundi matin.

«Nous allons instaurer un horaire pour les spectateurs se présentent à différentes portes, ce qui va permettre aux gens d’être séparés quand ils vont faire leur entrée dans l’établissement, a expliqué le représentant des Dolphins. Pour ce qui en est de la sortie du stade, nous allons faire comme à l’église, où une rangée à la fois sort. Cela va permettre aux gens de ne pas être en troupeau.»

Le domicile de la formation floridienne, le Hard Rock Stadium, peut accueillir 65 000 personnes pour un match de football. La direction des Dolphins pense toutefois que ce seront environ 15 000 individus qui seront acceptés et que ce nombre sera ajusté en fonction de l’évolution de la pandémie.

«Lorsque nos partisans, nos joueurs et notre personnel pourront retourner au Hard Rock Stadium, nous voulons qu’ils aient la tranquillité d’esprit et qu’ils sachent que avons fait tout notre possible pour créer l’environnement le plus sûr et le plus sain possible», a indiqué Garfinkel.

Récemment, le Hard Rock Stadium est devenu le premier établissement public à obtenir l’accréditation «STAR» de la Global Biorisk Advisory Council (GBAC). Cela signifie que le stade respecte les normes en mesure de pratiques de nettoyage, de désinfection et de prévention des maladies infectieuses pour contrôler les risques liés aux agents infectieux comme la COVID-19.

«Nous voulons créer notre propre norme et qu’elle soit la plus crédible qui existe, a souligné Garfinkel. Travailler avec la GBAC nous garantit la conformité aux directives essentielles en ce qui concerne le plus haut niveau de propreté. Nous espérons que d’autres sites suivront le mouvement, alors que nous traversons une épreuve sans précédent.»

La NFL doit amorcer sa campagne 2020 le 10 septembre prochain.