COVID-19: Même des tournois de eSports sont annulés

Même si le sport électronique se pratique de façon virtuelle, l’épidémie de COVID-19 mène à l’annulation de tournois. Parlez-en au Montréalais Mehdi Benghalem, rémunéré par l’Impact de Montréal pour représenter l’organisation à l'échelle nord-américaine.

Pour la ligue virtuelle, chaque club de la Ligue majeure de soccer (MLS) embauche un représentant qui joue les matchs pour l’équipe en plus d’agir comme ambassadeur de son employeur sur les différentes plateformes de diffusion en continu. Les joueurs d’eSport s’affrontent dans des tournois de FIFA 20 et peuvent amasser des prix en argent selon leur classement.

La ligue a toutefois cessé ses activités en mars puisque les joueurs doivent être réunis sous le même toit lors des affrontements. «[Electronic Arts] a décidé de reporter ou d’annuler les tournois et n’ont pas donné d’informations sur la possibilité de faire les tournois en ligue», a indiqué Mehdi.

COURTOISIE

Mehdi voit pourtant un certain potentiel dans cette option. «Je pense que c’est une bonne idée de faire les tournois en ligne et c’est mieux que de ne pas faire de tournois du tout.»

Le passionné de jeux vidéo, connu sous son identité virtuelle mehdibob3, s’est rendu compte il y a trois ans de son potentiel au jeu de soccer sur console FIFA développé par Electronic Arts (EA).

«J’ai commencé à jouer avec des amis. Je faisais des tournois en ligne. EA a introduit le Weekend League et ça m’a permis de me comparer aux meilleurs joueurs du monde», a mentionné Mehdi.

Ses prouesses (top 100 mondial) ont attiré l’attention du club de soccer professionnel montréalais avec qui il a signé un contrat d’exclusivité en décembre dernier.

Joël Lemay / Agence QMI

Même si la saison virtuelle est sur pause, la popularité du jeune homme ne cesse de croître sur ses différents réseaux sociaux où il partage du contenu.

«Je pense que c’est une opportunité parfaite en ce moment pour l’eSport. Les gens sont plus à la maison et ont plus de temps pour en regarder ou y jouer. Plus il y a de tournois, plus il y a d’informations et plus les gens vont être intéressés», a expliqué le jeune homme.

Production de sportifs électroniques en cours

La Fédération québécoise des sports électroniques (FQSE) voit en le confinement une vitrine pour intéresser la population aux sports électroniques.

«On a de bons joueurs au Québec, on en produit encore. On croit que l’on va en avoir un peu plus d’ici un an ou deux à cause du confinement», a avancé le président de la FQSE, Louis-David Lalancette-Renaud.

C’est que cette période d’isolement vécue à l’échelle planétaire a engendré un intérêt inégalé pour les jeux vidéo. Selon le cabinet Superdata, les ventes liées aux jeux vidéo ont atteint 10 milliards $ US en mars, une somme record pour un seul mois.

M. Lalancette-Renaud ajoute toutefois qu’il est difficile de quantifier le nombre de personnes qui s’intéresseront à ces jeux au point de se lancer dans le monde du eSport.

Selon lui, la visibilité des sports électroniques grandit plus vite avec les événements physiques, et le Québec gagnerait à en avoir davantage.

«On parle de jeu vidéo qui se joue en ligne, mais son rayonnement se fait beaucoup en événementiel. Si l’on regarde ça seulement à Montréal ou au Québec, ça fait pitié», a-t-il soutenu en précisant toutefois que certains événements, tels Dreamhack Montréal, ont su faire leur marque auprès des amateurs.