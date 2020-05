COVID-19: «On s’en va à la guerre»

« C’est comme un soldat qui met son casque, son fusil sur son épaule, qui regarde devant lui et qui s’en va à la guerre. C’est comme ça qu’il faut le voir. Les élèves seront nerveux. C’est sûr qu’il y aura des enfants qui vont tousser et éternuer. Nous, les enseignants, ne sommes à l’abri de rien. Il va falloir être rigoureux. »

C’est dans ces mots que l’ancien boxeur Michael Gadbois, qui est maintenant professeur dans une école primaire de la Montérégie, voit son retour à l’école mardi matin.

Au cours de sa carrière dans le ring, il n’a jamais reculé devant un adversaire. Gadbois (16-1-3, 4 K.-O.) a été impliqué dans quelques guerres. Toutefois, celle contre la COVID-19, un opposant invisible, le rend un peu plus craintif.

« On n’a pas de masque et ils ne fournissent rien, a souligné celui qu’on surnommait l’Unique chez les pros. Par contre, je vais me trouver un masque et je vais le porter pour protéger ma famille et mes parents.

« Je vais prendre mon groupe et on va marcher la tête haute. »

Difficile pour les élèves

Gadbois enseigne dans une classe d’adaptation scolaire où les élèves ont des problèmes langagiers.

« Je m’en vais au front. Ce sera difficile en tant qu’enseignant, mais ça sera aussi très difficile pour les élèves, a-t-il ajouté. Je sais déjà qu’on sera relocalisés parce que mon local est trop petit pour respecter la distanciation sociale.

« Pour certains, changer d’environnement sera difficile. Tu les sors de leur routine et ça peut facilement les désorganiser. »

Avec la modification des récréations et l’absence des cours d’éducation physique, plusieurs enfants pourraient trouver le temps long.

« Chaque jour sera plus stressant. Les cours d’éducation physique sont une porte de sortie pour certains d’entre eux. Ils ne pourront pas jouer au hockey, au soccer ou au football. Je vais trouver des moyens pour rendre ça moins pénible. »

Liens entre deux univers

Gadbois a pris officiellement sa retraite de la boxe en 2018. C’est à ce moment qu’il a décidé de compléter son baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire.

Au début, il était capable de combiner son horaire d’étudiant et celui de boxeur professionnel. Toutefois, avec les stages pour remplir les crédits nécessaires à sa réussite, c’est devenu une mission impossible.

« J’ai subi une blessure importante en 2015 et j’ai dû me faire opérer, a expliqué Gadbois. Ça m’a donné le coup de pied au derrière pour amorcer mes études en éducation.

« J’ai obtenu mon diplôme en décembre dernier. Je suis en train de faire ma maîtrise en enseignement, profil didactique. Mon sujet de thèse n’est pas encore défini, mais ce sera sur les enfants à haut potentiel (douance).»

Il voit certaines similitudes entre l’enseignement et la boxe.

« Il y a certains parallèles, mais le défi n’est pas le même. Dans les deux cas, tu es seul dans un ring et devant une classe, a raconté Gadbois. Ma direction est un peu comme mon promoteur.

« Les élèves sont un peu comme la foule et les journalistes qui assistaient à mes combats. Tu dois utiliser plusieurs stratégies pour atteindre ton objectif. »

Encore un pied dans la boxe

Même si un boxeur accroche ses gants, il a souvent de la difficulté à fermer ce chapitre de sa vie. C’est pour cette raison qu’on voit souvent des retours. Mikaël Gadbois a évité ce piège.

Le 20 septembre 2017, il a remporté une victoire par décision unanime contre le Mexicain Abraham Gomez au Casino de Montréal. C’est après cette soirée que le Maskoutain a décidé de mettre un terme à sa carrière.

« En raison de mes études, je suis monté sur le ring à 60 % de ma forme physique pour ce combat, a expliqué Gadbois. J’aurais dû faire beaucoup mieux.

« Je l’ai su au son de la cloche. Par la suite, j’ai pris une décision éclairée. Je ne voulais pas finir en étoile sur le ring parce que j’aime me battre. Sans me respecter.

« Je ne voulais pas manquer de respect à l’endroit de mon entourage. Je suis un gagnant et je voulais finir en gagnant. »

Avec Courchesne

L’enseignant se rend régulièrement au Club de boxe de Saint-Hyacinthe pour donner un coup de main à l’entraîneur Marc Seyer.

Ils s’occupent de plusieurs boxeurs amateurs, mais également de Raphaël Courchesne qui défend les couleurs d’Eye of the Tiger Management chez les professionnels.

Ça permet à l’ancien boxeur de donner des conseils à la relève même si ce n’est pas pareil comme de mettre les gants.

« La boxe me manque et la routine qui venait avec aussi. J’aimais ça m’entraîner pour être le meilleur. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de mettre les gants seulement pour mettre des gants.

« Qu’est-ce qui me manque le plus ? L’adrénaline que j’avais lorsque je montais sur le ring. Il n’y a rien qui peut égaler cela. C’est le bout qui me faisait triper le plus. »

Mon top 10

Mon collègue Réjean Tremblay a dévoilé son top 10 des meilleurs boxeurs québécois de l’histoire. Voici le mien en résumé.

Je donne le premier rang à Arturo Gatti, qui est au Temple de la renommée en raison de ses nombreux combats spectaculaires. Sa trilogie contre Mikey Ward fait partie des annales du noble art.

Jean Pascal est deuxième et Artur Beterbiev, troisième. Pascal pour avoir affronté les meilleurs boxeurs de la planète et pour avoir réussi à redevenir champion l’an dernier. Quant à Beterbiev, il est devenu le premier champion unifié à s’entraîner au Québec.

Lucian Bute, Adonis Stevenson, Matthew Hilton, Éric Lucas, Otis Grant, Eleider Alvarez et Joachim Alcine complètent mon palmarès.

– Mathieu Boulay