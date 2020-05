Des spectacles pour les aînés

Le chanteur PAT Le Crooner offre depuis le début de la crise de la COVID-19 des spectacles extérieurs pour les résidences pour aînés toujours très appréciés par les résidents qui y assistent directement depuis leur balcon.

«J’ai une grosse passion pour ça, c’est sûr que j’aime ça animer, me promener, faire embarquer les gens», explique avec engouement Patrick Farmer, de son nom d’artiste PAT Le Crooner. «La réception est bonne, et comme les gens aiment ça, moi, ça me donne de l’énergie. Ça a toujours été ma passion, et quand je pars, je ne suis pas arrêtable.»

Joël Lemay / Agence QMI

Depuis son premier spectacle extérieur le 28 mars dernier, le chanteur se promène ainsi d’une résidence à l’autre à travers la grande région de Montréal et de ses environs. Accompagné de Claude Gagné, de la compagnie Son à profusion, et de son ami et partenaire Michel Vallières, des productions O-VAL, le musicien propose tout un après-midi de grands classiques de la chanson.

Joël Lemay / Agence QMI

«J’ai toujours été habitué avec les vieilles chansons, et le monde, c’est ce qu’ils veulent entendre, poursuit Patrick Farmer. Je peux faire du Johnny Cash, Elvis Presley, Willie Lamothe, Fernand Gignac, Michel Louvain, des chansons de danse en ligne, je fais toutes sortes d’affaires qu’ils connaissent. Y’en a qui font de la danse en ligne sur leur balcon. Le balcon est quatre pieds de large, mais ce n’est pas grave, ils sont contents.»

Joël Lemay / Agence QMI

Près de 20 spectacles

Avec le prochain concert prévu ce mercredi, le chanteur en sera à sa 18e prestation, des spectacles qu’il accorde toujours de façon bénévole. Lui et son équipe se sont promenés notamment à Laval, à Brossard, à Valleyfield, à Deux-Montagnes, ainsi qu’à Montréal plus particulièrement. Les spectacles sont également diffusés en «Facebook Live» sur la page facebook.com/productionsoval.

Joël Lemay / Agence QMI

Le musicien improvise d’ailleurs beaucoup, prend des suggestions à la volée, tente d’animer avec énergie tous ces après-midi en musique. «Y’en a, tu les entends sur le balcon: "Hey, tu n’as pas fait Michel Louvain!"», poursuit le chanteur en riant.

Joël Lemay / Agence QMI

Comme ses prestations ne sont parfois visibles que d’une seule façade d’une résidence, il n’est pas rare que le musicien se déplace au courant de la journée ou revienne une autre fois pour couvrir tous les angles possibles.

Joël Lemay / Agence QMI

«La réception est merveilleuse, le monde aime ça, même à chaque fois qu’on s’en va, on se fait demander quand est-ce qu’on revient», explique pour sa part Michel Vallières, ami et producteur du chanteur. «On essaie d’organiser quelque chose aussi pour la fête des Mères, on a eu quelques offres, on veut essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes.»