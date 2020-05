En confinement: Phil Roy et sa relation amour-haine avec C.A.

Phil Roy a profité du confinement pour replonger dans deux séries qui l’avaient marqué durant les années 2000 : C.A. et Les Invincibles. « Ma blonde et moi, il a fallu se dire qu’on regardait la télé seulement une journée sur deux, parce que c’était trop bon ! » dit-il.

Phil Roy était un jeune adulte lorsque la série C.A., créée par Louis Morissette, est sortie en 2006. Puisque les quatre saisons viennent d’atterrir sur ICI TOU.TV, l’humoriste a décidé de les regarder à nouveau... pour le meilleur et pour le pire !

« Je me suis souvenu pourquoi j’avais une relation amour-haine avec cette série-là, dit-il. C.A., ça m’a mis beaucoup de pression en tant que jeune homme gros. Antoine Bertrand, je me suis souvenu pourquoi j’avais adoré ce gars-là. »

« Dans la dernière saison, il a de la difficulté avec sa blonde parce qu’il ne croit pas qu’elle l’aime pour vrai, poursuit-il. Tous les gros sont passés par là avec leur première blonde. Est-ce qu’elle est avec moi parce qu’elle n’est pas capable d’avoir quelqu’un d’autre ? Ça m’a replongé dans ces questionnements-là que j’avais en tant que jeune homme. »

« Après ça, les premières fois que je faisais l’amour, je me disais que la fille n’aimait pas ça. Je me sentais tellement diminué à cause de C.A. ! J’étais content de le revoir et de me dire que ce n’était pas vrai et que c’était de l’humour... même si ce n’est pas tant pas vrai ! » (rires)

Le culte des Invincibles

Phil Roy a aussi regardé à nouveau la première saison des Invincibles, qui a fait son apparition sur ICI TOU.TV à la mi-avril. « C’est ma série culte, dit l’humoriste. Je la trouve parfaite. La musique est bonne, la réalisation est bonne, les personnages sont bons, les textes sont bons. [...] Ça parle de rupture, de rencontre, de s’établir, de s’émanciper. Ç’a bien vieilli, à part les looks ! » (rires) Même si sa tournée de rodage a été reportée en raison de la pandémie, Phil Roy ne s’est pas tourné les pouces, ces dernières semaines. Depuis le mois de mars, il a donné près de 50 spectacles virtuels avec son WiFi Comédie Club.

« On a dépassé les 15 000 personnes qui ont rempli un formulaire pour y assister, dit-il. On est en mode solution. On veut grossir l’offre pour répondre à la demande. »

