[EN DIRECT] Justin Trudeau fait le point sur la pandémie de coronavirus

Le premier ministre Justin Trudeau insiste sur le fait que la lutte au coronavirus est mondiale alors que le Canada contribue à hauteur de 850 millions $ dans la recherche d'un vaccin et de traitements contre le maladie.

«En travaillant tous ensemble sur le même enjeu, on maximise nos chances de trouver une solution plus rapidement», a-t-il déclaré durant son point de presse quotidien, lundi.

Plus tôt, M. Trudeau a pris part à une conférence virtuelle en compagnie de leaders de partout dans le monde pour lancer une collecte de fonds mondiale. L'objectif est d'amasser plus de 8 milliards $ US.

Exercice de vérification

Le premier ministre Trudeau affirme qu'un exercice de vérification pourra être lancé après la crise de la COVID-19 pour déterminer ce qu'Ottawa aurait pu faire mieux pour répondre à la pandémie.

