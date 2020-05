[EN DIRECT LUNDI 4 MAI 2020] Tous les développements sur la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait près de 250 000 morts dans le monde, alors que plus de 3,5 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 3 522 593

Morts: 247 744

AU PAYS

Cas confirmés: 59 474

Morts: 3 682

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 31 865

Morts: 2 205

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS | Près de 1 160 000 cas et plus de 68 000 morts

ITALIE | Près de 211 000 cas et près de 29 000 morts

ESPAGNE | Plus de 217 000 cas et plus de 25 000 morts

ROYAUME-UNI | Près de 188 000 cas et près de 29 000 morts

FRANCE | Près de 169 000 cas et près de 25 000 morts

Toutes les nouvelles du lundi 4 mai 2020

6h41 | Le premier ministre japonais a annoncé la prolongation dans tout le pays jusqu’au 31 mai de l’état d’urgence, le gouvernement jugeant prématuré de le lever face à la progression de l’épidémie de coronavirus.

AFP

6h40 | Hong Kong a enregistré au premier trimestre une contraction de son PIB de 8,9% sur un an, un record, en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur son économie déjà malmenée, les mois précédents, par la crise politique et les tensions sino-américaines.

6h23 | «Enfin dehors!» : après des semaines de strict confinement, plusieurs pays européens ont amorcé lundi une reprise de leurs activités, qui reste très partielle et sous haute surveillance.

AFP

6h23 | Le transporteur aérien Air Canada a vu ses bénéfices fondre de 87,8 % au premier trimestre de l’année comparativement à pareille date en 2019, en raison de l’arrêt de ses activités dû à la pandémie de COVID-19.

AFP

6h16 | Les Espagnols ont dû s’habituer à porter le masque devenu obligatoire dans les transports en commun et des petits commerces ont rouvert alors que l’Espagne allégeait progressivement un des confinements les plus stricts au monde.

AFP

5h17 | Les prochains Mondiaux de natation, prévus à l’été 2021 au Japon, sont décalés à mai 2022, en raison du report d’un an des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo engendré par la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale de natation (Fina).