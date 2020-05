George McPhee apprend le français

En congé forcé en raison de la pandémie de COVID-19, le président des Golden Knights de Vegas George McPhee a intensifié ses efforts pour apprendre le français.

Né à Guelph, en Ontario, l’ancien directeur général du club du Nevada a indiqué à l’expert hockey du réseau TVA Sports Louis Jean qu’il avait toujours souhaité pouvoir s’exprimer dans la langue de Molière.

«J’ai toujours trouvé que c’était une belle langue et qu’il me manquait quelque chose en ne la parlant pas, a-t-il avoué. Je crois qu’en tant que Canadien, c’est ma responsabilité, je devrais être bilingue. Si je ne l’apprends pas maintenant, je ne le ferai jamais. C’est le moment. En plus, il y a plein d’applications en ligne qui sont très utiles.»

McPhee utilise notamment les ressources virtuelles pour y arriver, même s’il admet qu’il serait préférable de pouvoir compter sur un interlocuteur dans son entourage pour accélérer le processus.

«C’est un programme un peu interactif, mais pas beaucoup, a-t-il expliqué. Ce n’est pas comme discuter avec des francophones. J’essaie de développer une bonne base, ce qui devrait m’aider quand je serai prêt à discuter avec les gens.»

McPhee a également discuté de l’importance des Québécois Marc-André Fleury et de l’attaquant Jonathan Marchessault lors de cet entretien disponible sur le site de TVA Sports.