Google et Apple jettent les bases pour permettre la création des premières applications d’exposition virale par des tiers

C'est important, Apple et Google ne publieront pas une application commune pour tous les marchés, mais plutôt les outils pour en créer une.

L’idée d’une application mobile d’exposition virale avance à grands pas étant donné l’intérêt qu’elle provoque dans le monde pour limiter la propagation de la covid-19.

C’est compréhensible, Apple et Google veulent leur part dans la lutte contre la maladie covid-19 et le moyen qu’ils préconisent est une application qui permettra d’alerter les personnes ayant été à moins de deux mètres des personnes infectées par le virus.

Une appli pour les autorités de santé publique

Vu que les deux sociétés contrôlent 99% des téléphones intelligents dans le monde, l’idée d’une application mobile d’exposition virale avance à grands pas, même le premier ministre Justin Trudeau a confirmé dimanche soir à l’émission TLMEP que son gouvernement y songeait.

Les outils pour créer ces fameuses applications de notification d’exposition seront offertes aux pays, aux sociétés ou aux autorités de santé publique pour qu'ils puissent élaborer leurs propres applications.

Sous des conditions précises

Apple et Google ont également publié aujourd'hui des règles indépendantes que les développeurs devront suivre pour distribuer des applications sur l'App Store et Google Play en utilisant les API (interface de programmation d’applications) de notification d'exposition.

Les applications doivent obtenir le consentement des utilisateurs avant de pouvoir utiliser l'API de notification d'exposition.

Les applications doivent exiger le consentement des utilisateurs avant de partager avec l'autorité de santé publique un résultat de test positif et les "clés de diagnostic" associées à leurs appareils.

Les applications ne doivent collecter que le minimum de données nécessaires et ne peuvent utiliser ces données que pour les efforts de réponse à la covid-19. Toutes les autres utilisations des données des utilisateurs, y compris la publicité ciblée, ne sont pas autorisées.

Il est interdit aux applications de demander l'autorisation d'accéder aux services de localisation.

L'utilisation de l'API sera limitée à une seule application par pays afin de promouvoir l'adoption par un grand nombre d'utilisateurs et d'éviter la fragmentation.

À ce jour, les deux géants ont livré les premières préversions (bêta) des outils de développement d’application de notification d’exposition.

Une série de problèmes à résoudre

Comme on peut le voir plus bas, l’utilisation de la technologie Bluetooth pose certains problèmes techniques. Par exemple, les iPhone d'Apple et d’Android pourraient ne pas se détecter facilement. Parmi les problèmes, le communiqué conjoint d'Apple et Google indique: