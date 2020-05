Je reste chez nous

Coup de cœur

Livre

Ma tête, mon amie, mon ennemie

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, qui commence aujourd’hui, j’ai eu envie de vous proposer ce livre très à-propos. Les auteurs Alain Labonté et Florence Meney ont recueilli les témoignages de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ils ont aussi discuté avec des intervenants du milieu. Le livre contient une douzaine d’histoires inspirantes sur différentes facettes de la santé mentale comme la dépression, l’anorexie ou même la schizophrénie.

Sorti en septembre 2019

Je reste

Danse

Cas Public

La compagnie de danse montréalaise Cas Public invite le public à des classes de danses tous les lundis. Les gens de tous les niveaux sont les bienvenus pour une séance d’une heure. Aucun équipement n’est requis et c’est gratuit!

Aujourd’hui à 11h sur le compte Instagram de Cas Public (@caspublic)

Cinéma

Dans ta face!

Prends ça court! se lance dès aujourd’hui dans une nouvelle série de projections de courts métrages appelée Dans ta face!. Le concept est d’offrir une carte blanche à des artistes et artisans du milieu cinématographique québécois. Ces derniers présenteront le ou les films qu’ils ont préférés. C’est le réalisateur, scénariste et aussi musicien (chanteur dans le groupe Avec pas d’casque) Stéphane Lafleur qui partira le bal ce soir.

Ce soir à 19h15 au www.facebook.com/groups/prendscacourt

Sport

La Coupe mini-putt

Revoyez la Coupe mini-putt 2012 dès ce soir dans le confort de votre salon! Serge Vleminckx, reconnu pour sa façon de commenter les tournois de mini-golf avec un sentiment d’urgence, et la légende de ce sport, Carl Carmoni, animeront les épisodes.

Aujourd’hui à 16h30 à RDS

Livre

Quand on aime la mauvaise personne difficile de trouver la bonne

L’auteure Édith Chouinard nous offre ce roman jeunesse qui raconte une histoire d’amour d’un joueur de tennis nommé Jess. Ce dernier est amoureux d’Emma, une joueuse de tennis qui se démarque déjà à l’international. S’agit-il d’un amour impossible?

Sorti le 18 mars

Jeu de société

Les aventuriers du rail – Inde

Cette édition de la classique série de jeux de société Les aventuriers du rail est parfaite pour jouer à deux. La carte de l’Inde étant plus petite les joueurs se pileront sur les pieds même à deux. Une nouvelle façon de faire des points apporte aussi une variation au jeu. De plus, la boîte comprend aussi la carte de la Suisse qui est aussi une version bien intéressante de la série.

Sorti en 2011

Série

Nos familles nombreuses en confinement

Canal Vie a décidé de montrer au petit écran le quotidien de familles nombreuses au Québec dans cette série spéciale intitulée Nos familles nombreuses en confinement. Ce soir, c’est la très connue famille Groulx qui partira le bal. Tara et Pascal ont 11 enfants à occuper tous les jours. Voyez comment ils arrivent à retrouver une routine.

Ce soir à 20h à Canal Vie

Web

GoUSA TV

Cette période de confinement empêche plusieurs amateurs de voyage à annuler et reporter leurs aventures. GoUSA TV vous propose de découvrir les États-Unis avec des amoureux du voyage. Découvrez des espaces sauvages du pays, faites au road-trip en Californie ou encore découvrez les endroits les plus bizarres et inusités.

Disponible sur la chaîne YouTube de GoUSA TV

Cinéma

Spécial Sherlock Holmes

Pour vous divertir un peu, Vrak présente une série de téléfilms mettant en vedette le fameux détective Sherlock Holmes. Ce soir, le personnage, incarné par Matt Frewer, enquêtera sur une mort violente et mystérieuse de membres d’une même famille.

Aujourd’hui à 15h à Vrak