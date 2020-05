Kanuk passe de la lutte au froid au combat contre l’infection

Ces jours-ci, plutôt que des manteaux d’hiver, ce sont des jaquettes d’isolation destinées au personnel médical qui sortent de l’atelier de fabrication de Kanuk, rue Rachel, à Montréal.

La PME se réinvente le temps de la pandémie pour répondre à une demande du milieu hospitalier, notamment de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

« Face au besoin d’équipements de protection, l’équipe s’est rapidement mobilisée pour rouvrir l’usine qui était en arrêt depuis le 23 mars, raconte Richard Laniel, président de Kanuk. Il a fallu faire approuver notre modèle de jaquette par les deux institutions avant de lancer la fabrication. »

Des tissus performants

L’atout de Kanuk pour procurer des équipements performants, ce sont ses tissus.

« Parce qu’ils servent à la fabrication de manteaux, nos tissus sont tissés serré. De plus, ils sont laminés, ce qui offre une protection supplémentaire en matière d’imperméabilité », explique M. Laniel.

Actuellement, une douzaine de personnes s’activent dans l’atelier de fabrication.

« On rappelle notre monde par petits groupes en fonction de la demande et pour s’assurer de respecter les règles sanitaires. Les employés ont dit oui sans hésiter et plusieurs n’attendent qu’un appel de notre part pour se remettre à l’ouvrage », soutient M. Laniel en rappelant que son entreprise possède deux autres unités de production, sur la rue Louvain, dans la Cité de la mode et à Batiscan en Mauricie, qui pourraient rouvrir au besoin.

Une première livraison de jaquettes a été expédiée le 24 avril dernier à l’ICM.

« C’est plus facile de faire des jaquettes, qui sont composées de quatre ou cinq morceaux, que des manteaux qui en comptent une centaine. On sera en mesure d’augmenter notre capacité de production de façon significative. »

Des masques pour la population

Kanuk s’est aussi lancé dans la fabrication de masques destinés à la population qui viennent tout juste d’être mis en vente sur la boutique en ligne.

« On utilise un tissu technique tissé avec un fil d’argent, un agent antibactérien reconnu, qui agit comme filtre. C’est aussi une matière qui respire bien rendant le masque plus confortable », explique le dirigeant.

Face à l’ampleur de la crise, il allait de soi pour Kanuk de mettre à contribution son expertise pour venir en aide aux travailleurs de la santé.

« Ça fait 50 ans que l’on participe de façon active à l’essor de la communauté notamment en favorisant la fabrication locale. C’était une autre façon pour nous de faire notre part. ».

Don au CHUM

Kanuk a récemment fourni une autre preuve de son engagement en faisant un don de 100 vestes d’extérieur et de 100 foulards destinés au personnel du CHUM.

« On a voulu apporter un peu de réconfort à ceux qui étaient en première ligne dans les cliniques de dépistage, alors que le printemps est frisquet », a expliqué Richard Laniel.