L’achat d’une voiture chez un concessionnaire est à nouveau possible, mais différent

Après l’ouverture des ateliers mécaniques, c’est maintenant aux salles de montre des concessionnaires d’automobiles d’ouvrir à nouveau leurs portes. Une visite en concession se fait maintenant un peu différemment, mais sans compromettre le plaisir de l’expérience.

Afin d’offrir un environnement sécuritaire aux clients et aux employés, la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec soutient ses membres dans l’instauration de conditions favorables qui répondent aux exigences sanitaires et qui respectent les lois en santé et en sécurité.

Sans surprise, ces nouvelles pratiques modifient quelque peu les habitudes de magasinage chez un concessionnaire d’automobiles.

Voici à quoi ressemblera votre prochaine visite.



D’abord, un rendez-vous

Les visites en concession se font dorénavant sur rendez-vous et sont réservées, idéalement, à un maximum de 2 personnes en plus du représentant.

Les rendez-vous sont suffisamment espacés afin de limiter le nombre de personnes présentes. D’ailleurs, lors de la prise de rendez-vous, ne vous étonnez pas : l’on vous demandera si vous présentez des symptômes indicatifs de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat ou du goût ou tout autre symptôme qui pourrait s’ajouter). Cela vise bien entendu à protéger tous les gens présents chez le concessionnaire.



De nouvelles pratiques en vigueur

Quelques pratiques ont également été revues afin d’offrir un environnement sécuritaire pour tous, notamment la désinfection des véhicules dans la salle de montre et en essai routier.

Ainsi, toutes les surfaces qui peuvent avoir été touchées lors d’une présentation sont désinfectées à la suite de chaque visite. Les clés, les poignées de porte, le volant, le levier de vitesse, l’écran tactile, les accessoires et la poignée du coffre sont dûment nettoyés.

Des services tout aussi attentionnés

Bien que différente, la visite chez le concessionnaire demeure importante dans le choix d’une voiture. C’est pourquoi des précautions sont prises afin de pouvoir offrir des démonstrations et des essais routiers.

Présentation et essai routier:

Dès votre entrée, vous serez accueilli à la réception. On vous demandera alors de vous désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique pendant que le représentant est averti de votre arrivée. Il vous joindra au bureau d’accueil.

Le représentant peut vous présenter les véhicules. Vous pourrez circuler ensemble dans la salle de montre en respectant une distanciation de 2 mètres. En tout temps, il s’occupera du verrouillage et du déverrouillage des portes et gardera la clé en main. Vous serez autorisé à vous asseoir uniquement à l’avant du véhicule.

Quant aux essais routiers, ils se déroulent dans un rayon déterminé et selon une durée limitée. Vous serez invités à vous laver les mains au début et à la fin de l’essai avec une solution hydroalcoolique fournie. Tandis que vous prendrez place derrière le volant, le représentant s’assoira à l’arrière.



Signature de documents:

Les documents papier sont utilisés lorsqu’une version numérique ne peut l’être. La signature se déroule alors dans un lieu désigné qui respecte la distanciation de 2 mètres. Autrement, un écran en plexiglas assure une protection entre le représentant et vous.

Toutes les surfaces sont désinfectées après chaque rencontre. Quant aux stylos, ils sont à usage unique ou sont désinfectés dans un récipient prévu à cet effet après chaque utilisation.

Le représentant est tenu de se laver les mains à la fin de la transaction.



Évaluation et reprise d’un véhicule d’échange:

L’évaluation et la reprise d’un véhicule ont encore lieu. Le représentant porte des gants et se lave les mains après les avoir retirés.



Livraison d’un véhicule:

Il est possible d’obtenir un nouveau véhicule en concession. La livraison se déroule dans un endroit spécifiquement prévu à cet effet. La voiture est désinfectée avant que vous en preniez possession. La présentation de la voiture se fait de façon virtuelle. Vous pouvez ensuite prendre la route et profiter pleinement de votre nouveau véhicule.

Tout compte fait, le confinement vous a sans doute donné un peu plus de temps pour magasiner votre voiture de rêve en ligne. Il est maintenant possible d’aller la voir de près. Notez qu’il est fortement recommandé de prendre un rendez-vous chez votre concessionnaire avant de vous y présenter.

Pour plus d’information, visitez le site de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec. Bonne visite !