Lancement d’un premier guide complet sur le mariage civil au Québec

Les futurs mariés le savent, avant le grand jour, il faut passer par une multitude d’étapes administratives et d’organisation avant de prononcer le fameux Oui, je le veux.

Les intervenants dans le domaine du mariage sont nombreux, législateurs fédéral et provincial, Directeur de l’état civil du Québec, célébrant, témoins, prestataires de services et fournisseurs, etc. Les implications et les obligations légales et morales sont aussi importantes quand on décide de s’unir légalement avec l’être cher. Les informations et procédures à suivre sont multiples et proviennent de différents organismes gouvernementaux. Il peut alors paraître difficile de s’y retrouver. Une notaire et célébrante de mariages civils a décidé de lancer un guide qui résume tout ce que des futurs mariés doivent savoir sur le mariage civil.

Un guide complet sur le mariage civil au Québec

Pour aider les futurs mariés à y voir plus clair, Me Mona Salehi, notaire et célébrante de mariages civils à Montréal a lancé le Guide complet du mariage civil au Québec .

« Je célèbre des mariages civils depuis 2011 et je constate que les futurs mariés ont besoin d’accompagnement pour passer au travers du processus administratif » déclare Me Mona Salehi. Ce guide présente de manière concise tout ce qu’il faut savoir sur le mariage civil au Québec, de ses origines, en passant par les documents et informations à fournir et par le déroulement d’une cérémonie de mariage civil. « Après avoir lu ce guide, le mariage civil n’aura plus de secret pour vous » assure Me Mona Salehi.

Le mariage civil a le vent dans les voiles

Le mariage civil est le mariage préféré des Québécois puisque 62 % des conjoints de sexe opposé choisissent le mariage civil selon les données de l’Institut de la statistique du Québec. Cette proportion grimpe à 85 % pour les conjoints de même sexe. Depuis 2002, on constate que le nombre de mariages civils célébrés par des notaires n’a cessé d’augmenter.

Un notaire comme célébrant de mariage civil

Les avantages sont nombreux de choisir un notaire comme célébrant. En sa qualité de juriste, il est le seul célébrant autorisé à donner de l’information juridique sur les régimes matrimoniaux et les impacts du mariage comme le patrimoine familial. Pour Me Mona Salehi, il est fondamental que ses clients comprennent bien les tenants et les aboutissants du mariage civil . « L’étape du mariage représente pour la majorité de mes clients le premier contact avec un notaire. Il est alors important de bien les informer en leur donnant des informations et conseils juridiques qui leur permettront de prendre des décisions éclairées quand viendra le temps se constituer un patrimoine, de lancer une entreprise ou encore d’agrandir la famille ».

Une notaire spécialisée dans la célébration de mariages civils