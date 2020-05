LNH : Les gardiens plus touchés par la pause?

Les gardiens de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourraient bien être les athlètes les plus touchés par l’actuelle période de confinement, qui ne leur permet pas de s’entraîner convenablement.

S’il est possible pour les joueurs évoluant en attaque en défensive de s’entraîner seuls chez eux, la situation est plus compliquée pour les hommes masqués, pour qui il est difficile de simuler les tirs de leurs coéquipiers.

Ainsi, les camps d’entraînement qui devraient avoir lieu avant la reprise des activités, si reprise il y a, seront essentiels pour les gardiens. Le représentant des Capitals de Washington Braden Hotlby croit toutefois que les équipes devront rivaliser de créativité pour maximiser les séances d’entraînement.

«Ce sera difficile quand le plan de match pour un retour sera en place, a dit Holtby, lors d’une vidéoconférence organisée par la LNH, lundi. Ça pourrait être difficile d’avoir beaucoup de tirs puisqu’ils parlent de groupes de trois ou quatre joueurs par séance d’entraînement. Mais nous serons tous dans la même situation.»

Décrocher

Les trois gardiens participants à la vidéoconférence se sont accordés sur l’importance de décrocher du hockey pendant le confinement, étant donné qu’il est actuellement impossible de savoir quand les activités du circuit reprendront.

«Quand j’ai réalisé que ça allait être long, j’ai pris un peu de temps pour moi et j’ai donné une petite pause à mon esprit», a dit Matthew Murray, des Penguins de Pittsburgh.

«L’été, je prends quelques mois de vacances de toute façon», a quant à lui expliqué Holtby, qui a cessé de s’entraîner pour le moment, comme il le fait lors de chaque saison morte.

Reconnaissant

De son côté, le portier des Blues de St. Louis Jordan Binnington a rendu hommage à Murray, qui l’a inspiré dans sa route vers la LNH et éventuellement vers la coupe Stanley.

Les deux hommes évoluaient dans la Ligue américaine lorsque Murray a réussi 12 jeux blancs, maintenant une fiche de 25-10-3 et un taux d’efficacité de ,941, en seulement 40 parties avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton en 2014-2015.

Quelques mois plus tard, Murray remportait sa première coupe Stanley à sa première campagne dans la LNH.

«Tu avais un nombre de blanchissages illimité! s’est exclamé Binnington. Je me souviens que tu en avais eu 12 et je me disais: "wow!" Et ensuite tu as gagné la coupe. Ça m’a ouvert les yeux sur ce qu’il fallait [pour gagner la coupe]. Il faut dominer dans les mineures avant d’être promu.»