Michigan, croix gammée et drapeau confédéré

Dans une entrevue accordée hier à l’émission State of the Union animée par Jake Tapper, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déploré les symboles racistes utilisés par certains manifestants dans son État.

Le Michigan est un des États les plus touchés par l’épidémie de COVID-19 et les autorités ont mis en place des mesures sévères de confinement et de distanciation. Depuis quelques semaines, la colère gronde chez des manifestants qui considèrent que la gouverneure Whitmer outrepasse ses droits. Certaines scènes de manifestation évoquent des relents de racisme et un passé peu glorieux.

Déjà la semaine dernière, je soulignais la présence de manifestants armés dans l’enceinte du Capitole de l’État. On ne peut y entrer avec une cigarette, mais le port d’une arme y a été toléré...

Parmi les symboles les plus souvent mis en évidence, on trouve la croix gammée et le drapeau confédéré. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve inquiétant ce mélange pour le moins douteux d’armes et de références au racisme.

Je comprends la nécessité de préserver les droits et libertés. Je comprends aussi l’inquiétude et la colère. L’avenir est incertain et nous sommes tous pressés de relancer l’économie, la récession pointe à l’horizon. Ce qui me semble inacceptable, c’est d’associer des revendications et des inquiétudes, bien légitimes en temps de crise, à des épisodes du passé dont nos voisins auraient dû tirer des leçons.

Comme le soulignait la gouverneure Whitmer, ces manifestants ne représentent pas l’ensemble de la population du Michigan. Ils sont malgré tout suffisamment nombreux pour compliquer sérieusement le déroulement des opérations rendues nécessaires par une urgence sanitaire.

Ces manifestants jouissent aussi de l’appui du président. Il y a un mois, Donald Trump les exhortait à libérer le Michigan et vendredi dernier, il demandait à la gouverneure de négocier avec les manifestants parce que «ce sont de bonnes personnes» (fine people).

Si je m’inquiète de la présence d’éléments plus radicaux dans les rangs des manifestants, je trouve un certain réconfort dans les résultats de récents sondages. Les habitants du Michigan se rangent majoritairement dans le camp de la gouverneure et ils appuient sa gestion de la crise à 57%.

Si le président souhaite répéter son exploit de 2016 et s’imposer dans cet État, il devra peut-être revoir son discours. Les mêmes sondages qui sont favorables à Gretchen Whitmer indiquent que le comportement du président face à la menace de la COVID-19 n’est appuyé que par 44% de la population.

L’équipe de Donald Trump a sûrement déjà noté que Joe Biden jouit d’une avance de plus en plus confortable au plan national, mais également dans plusieurs États pivots, dont le Michigan. Le président continuera-t-il à s’adresser uniquement à ses partisans ou tentera-t-il d’élargir sa base?