Mikko Lehtonen: les Leafs coupent l’herbe sous le pied du CH

Le défenseur finlandais Mikko Lehtonen, que le Canadien de Montréal convoitait, a finalement décidé de choisir les Maple Leafs de Toronto.

Lundi matin, l’équipe de la Ville a annoncé que l’athlète de 26 ans a signé un contrat d’un an. Les détails financiers n’ont pas été révélés par l’équipe, mais il s’agit d’un contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

En 2019-2020, Lehtonen a connu une remarquable première saison avec le Jokerit d’Helsinki dans la Ligue de hockey continentale (KHL). Il a amassé 17 buts et 32 mentions d’aide pour 49 points en 60 parties, ce qui a fait de lui l’arrière le plus productif du circuit russe.

La semaine dernière, le Finlandais avait décidé de mettre fin à son association avec le Jokerit, et ce, même s’il lui restait une autre année à son contrat. Le défenseur désirait ainsi faire le saut en Amérique du Nord et de nombreuses équipes du circuit Bettman auraient été prêtes à l’accueillir. En plus des Leafs et du CH, les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles et les Devils du New Jersey auraient été des équipes qui le convoitaient.

Jamais repêché dans la LNH, Lehtonen a roulé sa bosse dans le meilleur circuit de son pays, ainsi que dans la meilleure ligue de Suède avant de faire le saut dans la KHL. Il a également représenté son pays dans plusieurs compétitions, dont les Jeux olympiques de Pyeongchang.