Report de l'ouverture des commerces : Valérie Plante appuie Québec

La mairesse de Montréal Valérie Plante appuie Québec dans son report d’une semaine de l’ouverture des commerces de la métropole, pour permettre à tous de bien se préparer.

• À lire aussi: L'ouverture des commerces reportée d'une semaine à Montréal

Il faut continuer à ne pas faire de rassemblements dans les parcs ainsi que dans les cours arrière, malgré le beau temps, ajoute la mairesse.

«La règle de ne pas s’attrouper elle est réelle, et les policiers sont là pour y veiller.»

Santé Montréal demande à nouveau à la population de porter un couvre-visage dans les commerces, le transport en commun et même les endroits publics extérieurs achalandés, par exemple les parcs.

Qui plus est, des équipes de la Santé publique se déplaceront à bords d’autobus à travers la ville en se concentrant sur les quartiers «chauds» pour mieux comprendre ce qui s’y passe et faire du dépistage. Les autobus nécessaires à la mise en place des équipes mobiles de Santé Montréal seront prêtés par la Société de transport de Montréal (STM), et désinfectés chaque jour avant d’être ramenés au garage.

Plus de détails suivront.