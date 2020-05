Montréal-Nord sort l’artillerie lourde contre la COVID-19

MONTRÉAL – Les résidents de l’arrondissement de Montréal-Nord qui ont des symptômes de grippe, de gastro ou de la COVID-19 étaient invités, lundi, à se rendre à l’unité mobile de test, située au CLSC Montréal-Nord.

La priorité de l’arrondissement est de tester le plus de gens possible afin de déterminer quels sont les secteurs de Montréal-Nord les plus touchés et ainsi pouvoir intervenir efficacement.

«Le virus se promène sur l’Île et actuellement, on est au coeur de la tempête à Montréal-Nord», a déclaré Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Le week-end dernier, des escouades ont entrepris la distribution de 20 000 masques dans cet arrondissement, le plus touché par la pandémie.

Des corridors sanitaires ont également été aménagés dans une quinzaine de rues plus achalandées afin de permettre aux piétons de garder leurs distances.

Effets collatéraux

L’impact de la COVID-19 s’est aussi fait ressentir dans les organismes d’aide alimentaire de l’arrondissement.

Aux Fourchettes de l’espoir, par exemple, le nombre de familles qui profitent de l’aide alimentaire chaque semaine est passé de 40 à 250.