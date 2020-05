«On l’a échappé!» 

Oubliez ça, le confinement, les beaux slogans... Le Québec n’a pas fait mieux qu’ailleurs. Vraiment pas.

RESTEZ CHEZ VOUS!!!

Vendredi soir, certains politiciens locaux de mon coin de pays auraient voulu le crier. Restez chez vous batinse! L’affaire c’est que le beau temps, les premières chaleurs et l’attrait de la campagne, ce n’est certainement pas la pandémie qui a stoppé ça.

Pas pantoute.

Dans la MRC de Papineau, moins d’une quarantaine de cas et aucun décès de la Covid-19 jusqu’à présent. Des barrages policiers avaient freiné les ardeurs des villégiateurs jusqu’à maintenant. Jusqu’à vendredi.

On le voyait tout de suite; le trafic automobile de la ville, les épiceries bondées, les plaques d’immatriculation de l’Ontario...

Le déconfinement était bel et bien amorcé.

J’ai pu en discuter avec de nombreuses personnes au cours des derniers jours. Beaucoup de déception. Bien sûr, tout le monde a hâte que l’on retrouve un semblant de « normalité », mais plus important encore, même pour ceux qui s’inquiètent de l’économie régionale, ce sont les efforts faits par la population locale pour éviter que le virus ne se propage.

Que vaut le confinement si les villages sont envahis par les touristes et les villégiateurs?

Car c’est un peu comme ça que se sont sentis bien des gens dans la région... «envahis».

La conseillère municipale de la municipalité de Lac-Simon Chantal Crête l’a d’ailleurs dénoncé, respectueusement.

moi, j’habite aux abords d’un des plus beaux lacs du Québec et je peux vous dire qu’en fin de semaine, les touristes et villégiateurs sont de retour en masse. Il semble bien que l’interdiction des déplacements n’est plus en vigueur. Pas sûre que ça va bien si bien que cela! — Chantal Crête (@ccretcha) May 3, 2020

Je lui ai demandé de préciser sa pensée :

«En fait, c’est qu’en principe le confinement n’est pas encore levé et les déplacements entre régions sont encore interdits. C’est ce relâchement avant le déconfinement qui m’interpelle, qui m’attriste. Je sais que les gens ont hâte de sortir! Moi aussi j’ai hâte! J’ai un petit-fils, nouveau-né, mon premier, que j’aimerais bien prendre dans mes bras, mais je ne prends pas de chance ni de me déplacer hors de ma région ni d’aller voir mes proches. Je ne me pardonnerais jamais si je revenais et que j’apprenais que j’avais ramené le virus dans mon patelin et que j’avais contaminé quelqu’un. Ici, à Lac-Simon, 80% de la population a plus de 60 ans.»

En entrevue avec la journaliste Marie-Laurence Delainey du Cogeco 98,5, le maire de Bromont Louis Villeneuve se désolait lui aussi que sa municipalité soit visitée en grand nombre par des gens de l’extérieur:

«Je me suis retrouvé dans une file d’attente au IGA, quelque chose qu’on ne voit jamais, ça allait jusque dans le stationnement! Beaucoup de gens qui ne venaient pas de Bromont. Y’a des gens qui, de toute évidence, soit ne comprennent pas le message ou ne veulent tout simplement pas coopérer. C’est ça qui est fâchant pour l’ensemble des Bromontois qui, eux, se montrent disciplinés et font attention...»

«On l’a échappé!»

Un ami qui habite le village de Piedmont dans les Laurentides depuis plusieurs années me faisait remarquer la même chose en fin de semaine.

«C’est pareil comme n’importe quel printemps. Y’a du monde en masse partout. Dès qu’on a commencé à parler de déconfinement, c’est comme si tout le monde s’était dit que tout ça c’était fini! À voir comment la place s’est remplie par ici, le confinement ne veut plus dire grand-chose! Là y’est trop tard... On l’a échappé!»

Je me disais la même chose vendredi sur l’heure du souper quand je suis allé faire quelques courses à la petite épicerie de Ripon. Le stationnement bondé, les longues files d’attente à l’intérieur. Une épicerie qui est tout sauf faite pour respecter la distanciation sociale, mettons! Surtout quand c’est bondé.

En sortant de là, sur la Principale, tout à coup, les nombreux arcs-en-ciel collés aux fenêtres n’avaient plus rien de bien rassurant.

«Ça va bien aller»... mon œil oui!