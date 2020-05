QUB musique: une nouvelle plateforme d’écoute en continu entièrement québécoise

Une nouvelle plateforme d’écoute en continu entièrement québécoise voit aujourd’hui le jour: QUB musique, lancée lundi par Québecor, regroupe 50 millions de chansons disponibles sur demande et des centaines de listes de lecture.

Guylaine Tanguay, Alex Nevsky et Yann Perreau sont les ambassadeurs de QUB musique, qui bénéficiera d’une vaste campagne promotionnelle à laquelle participeront plusieurs personnalités d’ici, issues de divers horizons.

L’outil est accessible par le biais d’une application mobile, autant pour les usagers Apple qu’Android, et sur le web au qubmusique.ca.

Plusieurs joueurs majeurs de l’industrie de la musique d’ici, comme l’ADISQ, sont partenaires de cette initiative, qui proposera du contenu audio, vidéo et écrit pour mettre en valeur la musique sous toutes ses formes.

Le public pourra créer ses propres listes de lecture, découvrir ce que les artistes écoutent et obtenir du contenu exclusif, dans une expérience clé en main, qui créera une proximité entre l’artiste et le consommateur. Des contenus de tous les genres et de toutes les époques sont répertoriés sur QUB musique, avec une mise en valeur particulière des artistes d’ici.

QUB musique est offerte gratuitement à tous jusqu’au 31 juillet 2020. À compter du 1er août, QUB musique profitera d’un partenariat avec Vidéotron, qui offrira le service au coût de 4, 99 $ par mois aux clients de son service de téléphonie mobile. Autrement, l’outil sera disponible au prix de 11,99 $ par mois.

Dans les deux cas, les montants versés aux artistes et aux autres acteurs du milieu de la musique seront plus importants que ceux versés par les autres plateformes de musique en continu.

« Face aux grandes plateformes internationales de musique en continu, Québecor souhaite proposer aux Québécois un produit d’ici qui offre une vitrine sans pareille aux talents de chez nous et qui contribue à mieux rémunérer les artistes et les ayants droit de la musique», a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué.

«En cette période de crise, notre soutien envers les artistes est plus important que jamais, et quel meilleur moyen de leur démontrer que d’écouter de la musique québécoise. C’est pourquoi nous avons décidé de devancer le lancement de QUB musique pour permettre à la population de découvrir et de savourer toute la richesse du répertoire québécois!», a-t-il ajouté.

«Au cours des derniers mois, l’équipe de QUB musique a rencontré les associations, les distributeurs, les maisons de disques, les artistes et les amateurs de musique pour développer une plateforme sur mesure pour les gens d’ici. Bien que lancée en mode bêta, nous sommes très fiers de la plateforme présentée aujourd’hui. Les commentaires des utilisateurs nous permettront de bonifier l’expérience client», a pour sa part mentionné Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

Ce qu’il faut savoir sur QUB musique

- Il s’agit d’une plateforme d’écoute en continu conçue et réalisée au Québec, développée par NumériQ, la division numérique de Québecor ;

- QUB musique est accessible par le biais d’une application mobile, autant pour les usagers Apple qu’Android, et sur le web au qubmusique.ca.

- Le service propose un imposant catalogue regroupant 50 millions de chansons et des centaines de listes de lecture, élaborées pour répondre aux goûts et aux besoins des gens d’ici. De Drake aux Beatles, de Dua Lipa à Metallica et The Weeknd, QUB musique répondra aux goûts de chacun, avec une mise en valeur particulière des artistes de chez nous.

- La gestion des redevances aux artistes est gérée par Qobuz, une entreprise établie en France.

- QUB musique est offerte gratuitement à tous jusqu’au 31 juillet 2020. Dès le 1er août, QUB musique profitera d’un partenariat avec Vidéotron, offrant le service au coût de 4,99 $ par mois aux clients de son service de téléphonie mobile et membres Vidéotron Plus. Autrement, l’abonnement à QUB musique sera disponible au prix de 11,99 $ par mois.

- Les abonnés pourront y créer leurs propres listes de lecture, découvrir ce que les artistes écoutent et obtenir du contenu exclusif.

- Le lancement de la plateforme a été devancé en raison de la pandémie de COVID-19, Québecor ayant à cœur de faire rayonner le talent d’ici en cette période difficile pour les artistes.