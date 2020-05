Québec reçoit 6,4 millions $ pour lutter contre la violence conjugale

OTTAWA – Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, le versement de 6,4 millions $ au Québec pour financer des programmes de lutte contre les violences sexuelles et conjugales.

Ce montant, qui provient d'une enveloppe de 50 millions $ annoncés par Ottawa pour soutenir les refuges et centres d'aide aux victimes, sera octroyé à divers organismes en première ligne pour épauler les victimes.

«La pandémie de COVID-19 s'est traduite par des défis sans précédent pour les victimes de violences sexuelles et de violence conjugale. [...] Nous le savons, la maison n'est pas un endroit sûr pour tout le monde», ont souligné la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, Maryam Monsef, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine du Québec, Isabelle Charest, dans un communiqué conjoint.

Plusieurs organismes ont averti, dans les dernières semaines, des risques posés par la pandémie pour les victimes de violence conjugale qui se retrouvent confinées avec leur tortionnaire. L'argent versé lundi permettra aux refuges et aux ressources d'aide de poursuivre leur mission malgré les défis posés par la COVID-19, ont expliqué les ministres.

Le montant octroyé par Ottawa s'ajoute à une enveloppe de 2,5 millions $ qui avait déjà été annoncée par Québec.

Les victimes d'agression sexuelle peuvent joindre la ligne 1 888 933-9007 pour obtenir de l'aide. Les victimes de violence conjugale, pour leur part, sont invitées à joindre l'organisme SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010. Bien sûr, en cas d'urgence, il est recommandé d'appeler directement le 911.