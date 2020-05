Quoi regarder à la télévision lundi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 4 mai.

Ma belle-mère est un monstre

Jennifer Lopez et Jane Fonda deviennent rivales dans cette comédie romantique de 2005, dans laquelle une ex-animatrice à la télévision (Fonda) veut empêcher son fils chirurgien (Michael Vartan) d’épouser une jeune réceptionniste (Lopez).

Lundi, 10 h, MOI ET CIE

99 envies d’évasion au Portugal

Laissez-vous transporter au Portugal! Le Douro, terre d’hospitalité et du raisin, sait comment ravir les épicuriens. Niché au creux d’une vallée, le Douro, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, offre des paysages exceptionnels à découvrir en rabelo. Rediffusion.

Lundi, 10 h, Évasion.

La Coupe Mini-Putt

Retrouvez les mythiques Serge Vleminckx et Carl Carmoni et certains des meilleurs joueurs de mini-putt de l’histoire rivaliser d’adresse sur des trous mythiques, tels «Le totem», «Les Laurentides», «La culotte» et «L’équerre». Tout au long de la semaine, dans quatre épisodes, revoyez les exploits des champions Charles Trottier, Nicolas Thellend, Suzanne Carmoni, Maxime Roby, Jocelyn Noël, etc... Crierez-vous «BIRDIE!»?

Lundi, 16 h 30, RDS.

Paranoiak

Assigné à résidence par ordre de la cour, un adolescent, Kale (Shia LaBeouf), épie son voisin d’en face, convaincu qu’il est le tueur en série qui sévit dans son quartier, et finit par prendre le jeu un peu trop au sérieux.

Lundi, 18 h, addikTV.

Lâcher prise

Le confinement nous permet au moins de renouer avec quelques excellentes séries québécoises, comme la délicieuse comédie d’Isabelle Langlois, Lâcher prise. Alors que l’intrigue vient de se terminer définitivement, il y a quelques semaines, replongez dans la deuxième saison. La toujours dépassée Valérie (Sophie Cadieux) vit une aventure rocambolesque avec J-F (Emmanuel Schwartz), le frère de Simon (Jean-Moïse Martin), qui, lui, en découd dans sa relation avec Josiane (Christine Beaulieu).

Lundi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

La famille Groulx

Comment la bien-aimée famille Groulx vit-elle le confinement? Tara, Pascal et leurs 11 gamins ont accepté de se filmer pour montrer comment ils traversent cet épisode de pandémie. Pendant que papa s’adonne à quelques rénovations, les enfants s’adaptent à une routine plus désordonnée qu’à l’habitude, entre école à la maison et camping dans le salon! L’émission sera suivie, à 21 h, d’un «Facebook live» avec les Groulx sur la page de Canal Vie.

Lundi, 20 h, Canal Vie.

Combien vaut cette maison?

Jouez le jeu avec Saskia Thuot et les participants et tentez, vous aussi, de deviner le prix de diverses résidences en vous fiant à l’allure des différentes pièces! Maison historique à Chambly, une autre à Saint-Hubert, un condo dans Hochelaga-Maisonneuve et une demeure de style «fermette» à La Plaine : il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles!

Lundi, 21 h, TVA.