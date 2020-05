Refuges d’animaux : Adopter son chat virtuellement

BOUCHERVILLE | Le chaton Pépite a été adopté par une famille sans même l'avoir rencontrée, puisque le refuge où il s'est retrouvé a pris un virage virtuel pour réduire les contacts entre individus depuis le début de la pandémie.

Chez Proanima, à Boucherville, il est possible depuis le 16 avril d’adopter un chat en ligne de A à Z.

«Le but c’est qu’il n’y ait pas de contact humain pour que ça soit sécuritaire pour la population, nos employés et les familles d'accueil», a expliqué d’emblée la directrice du service à la clientèle du refuge, Carole Lacasse.

C'est Pépite, un adorable chaton âgé de quatre mois et demi, qui a été le premier à passer par ce processus.

«On reçoit beaucoup de demandes. Ça n’effraie pas du tout les gens cette façon de faire», a affirmé Mme Lacasse.

COURTOISIE PROANIMA

Rencontre virtuelle

Avant la pandémie, les familles pouvaient se rendre au refuge pour rencontrer et interagir avec le chat désiré.

Maintenant, le futur maitre doit remplir un formulaire en ligne pour le chat désiré. Sa candidature est ensuite évaluée et, si l’animal sélectionné est un bon choix, une rencontre virtuelle est planifiée.

À l’aide d’une webcam, le chat et le potentiel maître se rencontreront pour la première fois. Si l’expérience est concluante, la signature des papiers et le paiement se feront également par ordinateur, et le chat sera livré dans une boîte de transport chez sa nouvelle famille.

Sur rendez-vous à la SPCA

De son côté, la SPCA de Montréal a également modifié le processus d’adoption des animaux pour limiter les déplacements au refuge. Les adoptions se font dorénavant uniquement sur rendez-vous.

«Les gens vont voir un animal qui les intéresse sur le site. Ils vont remplir le formulaire et on va faire toute la présélection au téléphone avec la personne», a raconté la directrice générale, Élise Desaulniers.

Tout est mis en oeuvre pour respecter les règles de distanciation sociale et réduire le nombre de personnes à l’intérieur du refuge. Par exemple, les adoptions de chiens peuvent se dérouler à l’extérieur.