Réouverture progressive : confusion auprès des commerces en banlieue de Montréal

Les consignes de déconfinement progressif paraissent inégales pour certains propriétaires de commerces de la région de Montréal qui ne peuvent pas rouvrir leurs portes lundi.

À Saint-Jean-sur-le-Richelieu et à Saint-Hyacinthe, il est possible pour les commerces d’accueillir les clients à condition qu’ils aient une porte donnant sur l'extérieur, contrairement aux villes voisines, comme Chambly, Mont-Saint-Hilaire et Beloeil.

Comme ces dernières municipalités font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, la réouverture des commerces ne s’applique pas à elles, et ce, même si elles se trouvent à proximité. Certains commerçants se disent pénalisés, clamant ne pas se trouver à Montréal.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) mentionne que 60% de ses membres auraient été prêts à ouvrir aujourd’hui et qu’il serait pertinent de déployer des mesures pour leur permettre de rouvrir leurs commerces en perte de vitesse.

«On demande qu’il y ait des solutions innovantes pour ces commerçants pour faire des affaires. Par exemple, permettre le ramassage en bordure de rue de façon sécuritaire. C’est permis dans la majorité des provinces canadiennes», mentionne François Vincent de la FCEI.