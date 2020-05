Troubles alimentaires et confinement: une hausse fulgurante des demandes d’aide

Depuis le début du confinement, Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) déplore une augmentation importante des demandes d’aide.

L’organisme a ainsi constaté une hausse de 230 % de personnes qui se sont tournées vers une demande d’aide par textos, et une augmentation de 72 % des demandes d’aide via le clavardage individuel. Depuis le début de la crise, une hausse de 57 % du nombre de personnes qui assistent à des rencontres de groupe en ligne a aussi été notée.

«Ces statistiques ne mentent pas. La détresse est présente et réelle, et malheureusement elle passe sous le radar», a déploré Josée Champagne, directrice générale d’ANEB.

Elle estime que les messages entourant la nourriture, les objectifs d’entraînement et la perte de poids «qui abondent partout» depuis le début du confinement ne font qu’empirer la situation. «Lorsqu’on ajoute l’augmentation des pensées obsessives, le sentiment de perte de contrôle, l’anxiété presque omniprésente ainsi que l’isolement, on constate une détresse importante vécue par les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et les rechutes sont nombreuses pour plusieurs».

Pour faire connaître ses services d’aides et sensibiliser aux troubles alimentaires en période de crise, ANEB lance, mardi, la campagne «A bas les troubles alimentaires» et invite ceux qui en souffrent à s’exprimer sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #abaslestca.

Services Anorexie Boulimie Québec