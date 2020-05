Un rideau pour se protéger dans la voiture

TROIS-RIVIÈRES – La crise stimule la créativité des entrepreneurs. Un commerçant d'aspirateurs de Trois-Rivières a ajouté à ses activités la fabrication de rideaux de protection pour véhicules.

L'écran de plastique transparent est fixé au plafond du véhicule grâce à des bandes adhésives de type Velcro. Ce rideau, conçu par l’entreprise R. Vallée, permet d’isoler les différents occupants d’une voiture en ces temps de pandémie.

Un des premiers clients de la compagnie a été nul autre que le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon.

Les deux limousines du représentant de la Reine au Québec ont été stationnées devant la boutique du centre-ville de Trois-Rivières il y a quelques jours, ce qui n'est pas passé inaperçu. L'installation de l'équipement a pris 90 minutes.

«Quand j'ai vu les véhicules arrivés avec le blason officiel du lieutenant-gouverneur, ça a été toute une surprise», a raconté Martin Lord, propriétaire d'Atelier R Vallée.

Le travail de R. Vallée semble avoir été apprécié du côté de Québec. Il n'est pas impossible que l'ensemble de la flotte de véhicules de fonction des ministres et des chefs de partis en soit équipé.

«Au retour à Québec, les gardes du corps et les chauffeurs sont allés montrer les véhicules aux gens du CGER ( Centre de gestion de l’équipement roulant). Les gens du CGER sont sortis à six de l'édifice pour venir voir l'installation et ils ont pris des photos. Ils sont très satisfaits de l'équipement», a indiqué Jean-François Provençal, chef de cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec.

Le rideau de l'entreprise trifluvienne a aussi trouvé preneur à l'Aluminerie de Bécancour (ABI). Sa centaine de véhicules de service en a été dotée, dont la locomotive, à bord de laquelle les deux opérateurs peuvent travailler isolément.