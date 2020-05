Voici comment se déroulera votre visite dans un atelier mécanique

En collaboration avec

En cette reprise graduelle de certains services essentiels, les Québécois peuvent maintenant compter sur l’ouverture des ateliers mécaniques des concessionnaires d'automobiles. Il est ainsi possible d’y faire le changement de pneus, l’entretien ainsi que toutes les réparations nécessaires à votre voiture.

Un protocole strict a été mis en place afin de veiller à la protection des clients et des employés. La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec soutient d’ailleurs ses membres dans l’instauration de conditions favorables qui répondent aux exigences sanitaires et qui respectent les lois en santé et en sécurité.

Une visite dans un atelier mécanique ne se déroule plus exactement comme avant. Voici à quoi ressemblera votre prochain rendez-vous.



Désinfection des véhicules à l’arrivée et au départ

JacZia - stock.adobe.com

Rien n’est laissé au hasard. Toutes les voitures qui entrent et qui sortent de l’atelier mécanique sont désinfectées.

D’abord, lorsque vous arrivez avec votre véhicule, l’on vous remet un numéro d’identification ainsi qu’un élément de protection de siège et de volant. Vous devez aller porter le numéro d’identification et installer les éléments de protection vous-mêmes dans votre voiture.

Avant d’entreprendre les travaux sur votre véhicule, le technicien désinfecte toutes les surfaces du véhicule fréquemment touchées notamment les clés, les poignées de porte, le volant, le levier de vitesse, l’écran tactile, les accessoires, la poignée du coffre, les sacs de plastique pour les pneus, s’il y a lieu, et d’autres éléments au besoin.

Puis, au moment de vous rendre votre voiture, un nettoyage de l’habitacle est à nouveau effectué. Une attention particulière est portée au volant, au tableau de bord, aux poignées de portières intérieures et extérieures, au miroir intérieur, aux sangles et aux sièges. Toute autre surface du véhicule ayant été touchée par un employé durant la conduite du véhicule est également désinfectée.

Finalement, vous pouvez récupérer votre véhicule sur rendez-vous. Une fois sur place, l’on vous invite à vous laver les mains avec une solution hydroalcoolique fournie. La personne responsable de vous remettre la clé la désinfecte au préalable, devant vous.



L’aire d’attente adaptée

Ne vous étonnez pas, il est fort probable que l’on vous demande de retourner à la maison pendant que les travaux sont effectués sur votre véhicule. Cette mesure vise à limiter le nombre de personnes présentes et à respecter la règle de distanciation de 2 mètres.

Si toutefois vous désirez attendre votre véhicule sur place, l’on vous remet un numéro associé à une place précise ou à une zone délimitée par des marques au sol. Vous devez rester dans cet espace attitré jusqu’à la remise de votre voiture.

Lorsque vous partez et remettez votre numéro à l’accueil, la place assise est désinfectée avant d’être attribuée à un autre client.



L’entretien et les réparations faits avec des gants

EgoR - stock.adobe.com

Le technicien responsable de votre véhicule y porte tous les soins habituels.

Dorénavant, il est tenu de se laver les mains et d’enfiler une paire de gants pour chaque nouveau mandat. Il en va de même pour les outils qui sont nettoyés entre chaque travaux faits sur des véhicules différents.

Après avoir jeté ses gants et de nouveau lavé ses mains, le technicien remet la clé à la personne responsable au service, qui tel que mentionné plus tôt, vous la rend une fois nettoyée.



Le service de raccompagnement et de véhicule de courtoisie encore offert

Il est possible de vous prévaloir d’une voiture de courtoise ou du service de raccompagnement.

Pour tout raccompagnement, le concessionnaire privilégie le transport d’une seule personne à la fois. Puisqu’un espace est gardé entre les personnes afin d’éviter tout contact physique, il vous faut obligatoirement prendre place sur la banquette arrière.

Qu’il s’agisse d’un véhicule de raccompagnement ou de courtoisie, l’habitacle de la voiture est désinfecté avec soin après chaque utilisation.

Finalement, notez qu’il n’est plus nécessaire de reporter le changement de vos pneus, l’entretien et les réparations de votre véhicule. Contactez dès aujourd’hui votre concessionnaire afin d’obtenir un rendez-vous.

Pour plus d’information, visitez le site de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec. Bon rendez-vous !