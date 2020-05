50 ans plus tard, «Quelle famille!» rejoint encore le public

MONTRÉAL – La nostalgie a bon goût à la télévision, et c’est encore plus vrai en temps de pandémie. À preuve, «Quelle famille!» connaît toujours de belles heures sur ICI ARTV, plus de cinq décennies après sa création.

«Ça doit marcher, parce que ça repasse tout le temps, rigole Janette Bertrand en entrevue. Il paraît que les jeunes regardent encore beaucoup "Quelle famille!".»

Le 7 septembre dernier marquait le 50e anniversaire de la diffusion du premier épisode de «Quelle famille!» à Radio-Canada.

En 1969, les hommes étaient considérés comme les pourvoyeurs de leur foyer, les femmes commençaient tout juste à investir timidement le milieu du travail, et les enfants devaient laisser parler les adultes à table.

Imaginez donc la petite révolution quand, tout juste débarqués dans nos téléviseurs, les enfants Tremblay, flanqués de leur fidèle chien Macaire, «répondaient» à leurs parents!

«À l’époque où les enfants n’avaient pas la parole, je voulais démontrer qu’on a tout avantage à les écouter. Que les parents ne sont pas des sur-personnes, et qu’on peut être tannés, des fois», dépeint Janette Bertrand, auteure et âme du téléroman, et qui y incarnait la maman, Fernande.

«Je me souviens d’une réplique que j’avais écrite et que je trouvais très bonne, qui disait : "Je voudrais envoyer ma démission comme mère de famille, mais je ne sais pas à qui!"», se remémore l’auteure, qui estime que la comédie «Les Parent» «ressemblait beaucoup à "Quelle famille!"».

En France, où la série, perçue comme choquante aux yeux de certains, a été diffusée sous le titre «Les Tremblay, quelle famille!», on avait même censuré l’épisode où la jeune Marie-Josée (Joanne Verne) avait ses premières menstruations, et celui où Germain (Robert Toupin) fumait du cannabis.

«Et, chose curieuse, le public là-bas comprenait notre français», remarque Janette Bertrand, qui s’enorgueillit du fait que «Quelle famille!» ait jadis rayonné dans toute la Francophonie.

Photo Courtoisie, ICI ARTV

Pas une caricature

Chez nous, «Quelle famille!» a tenu l’antenne pendant cinq ans et égayé à ce point les dimanches soirs des Québécois qu’on en parle encore 50 ans plus tard. Un succès que n’aurait jamais anticipé Janette Bertrand dans les années 1970, et dont, bien que fière, elle ne se gargarise pas outre mesure aujourd’hui.

«Je suis dans autre chose, observe-t-elle. Je suis tellement ailleurs...»

Aux dires de la créatrice de «Quelle famille!», ce portrait de bien des maisonnées québécoises n’avait rien d’une caricature de leur propre clan, à Jean Lajeunesse et elle, même si deux de leurs enfants incarnaient des personnages de premier plan dans l’émission.

Isabelle était déjà comédienne et avait obtenu son rôle par audition («Elle aurait pu ne pas l’avoir», tient à préciser Janette Bertrand), tandis que le petit Martin, six ans, avait été intégré au projet pour des raisons de conciliation travail-famille, déjà d’actualité à l’orée des années 1970.

Photo Courtoisie, ICI ARTV

«Il était hyperactif et je ne voyais pas qui aurait pu le garder, rigole Janette Bertrand. Alors, on s’est dit qu’on allait lui donner un petit rôle...»

C’est d’ailleurs en partie parce que le gamin avait grandi qu’il avait fallu mettre un terme à «Quelle famille!», en 1974. Mais là s’arrêtent les similitudes entre les Tremblay et les Lajeunesse.

«Moi, j’étais une femme qui travaillait, et Fernande ne travaillait pas. Je n’avais pas de grand garçon ; j’en avais un petit, et deux grandes filles. C’était de la fiction. Ce qu’il y avait de vrai, là-dedans, c’était la fin de l’époque où les femmes restaient à la maison, et le début de la parole de nos enfants», conclut Janette Bertrand.

«Quelle famille!», le jeudi, à 19 h 30, à ICI ARTV. Ce jeudi 7 mai, à 19 h, sera exceptionnellement diffusé le documentaire «Quelle famille! Quelle histoire!», d’abord présenté en 2005, dans lequel Janette Bertrand, Isabelle Lajeunesse, Ghislaine Paradis, Joanne Verne et Martin Lajeunesse racontent souvenirs et anecdotes liés à la célèbre série.