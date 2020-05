Criminalité en chute libre sur la Rive-Sud

Les rues de Longueuil et de quatre villes voisines de la Rive-Sud ont rarement été aussi paisibles et sécuritaires qu’en avril dernier, conséquence de la COVID-19.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a enregistré une diminution de 31 % de la criminalité sur son territoire durant ce mois, comparativement à avril 2019, selon des données transmises au Journal.

La baisse de 21 % de la criminalité qui avait été observée par le SPAL en mars 2020, lors des premières semaines de la pandémie au Québec, s’est donc accentuée le mois suivant avec le maintien du confinement à domicile et de la fermeture des bars ou autres commerces jugés non essentiels.

En avril dernier, à peine une vingtaine de délits par jour en moyenne – soit 639 par rapport à 923 en avril 2019 – ont été rapportés aux policiers chargés de patrouiller et d’enquêter à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.

Aucune hausse

De plus, cette diminution est généralisée partout car aucun type de crime n’a augmenté le mois passé.

En mars dernier, le SPAL avait noté que les cambrioleurs de commerces avaient été plus occupés (+29 %) que lors de la même période l’an dernier, mais en avril 2020, cette infraction était en baisse de 8 %.

Les vols à main armée (ou vols qualifiés) (-89 %), le harcèlement (-85 %), les vols à l’étalage (-64 %), les fraudes (-52 %), les vols de véhicules et les vols d’une valeur de 5000 $ et moins (-41 %) sont les crimes ayant le plus diminué en avril 2020.

Les plaintes pour menaces (-39 %) ainsi que les vols par effraction dans des résidences (-33 %) étaient également en net recul par rapport à avril 2019.

Le SPAL n’a pas eu à ouvrir d’enquête sur aucun meurtre ou tentative de meurtre pour un second mois consécutif.