De gros changements pour Aurélie Rivard

Alors que la majorité des athlètes déménagent à Montréal pour se joindre à un Centre national ou pour s’offrir un niveau de compétition plus relevé, la nageuse Aurélie Rivard a fait le chemin inverse à moins de huit mois des Jeux paralympiques.

Quadruple médaillée des Jeux de Rio, la paranageuse de 23 ans s’est jointe en janvier dernier au Club de natation de Québec (CNQ) qui s’entraîne au PEPS de l’Université Laval sous la supervision de l’entraîneur-chef Marc-André Pelletier.

« Ce fut une très, très grosse décision, surtout aussi tard dans le cycle olympique, a raconté Rivard. Je me suis lancée dans le vide. Personne ne fait ça, changer d’entraîneur à huit mois des Jeux. J’étais stressée, mais convaincue que c’était la bonne chose à faire. »

Rivard avait amorcé sa réflexion depuis belle lurette. « Ce ne fut pas une décision prise sur un coup de tête, assure-t-elle. Depuis deux ans, je me posais plusieurs questions. Je me demandais si j’étais à la bonne place et dans le bon environnement. Je pesais les pour et les contre depuis longtemps. Je ne voulais pas me présenter à Tokyo avec des regrets. »

Défi sportif

Membre du Centre de haute performance de l’Institut national du sport du Québec situé au Parc olympique, Rivard sentait le besoin d’apporter un changement majeur afin de se pointer au sommet de son art aux Jeux paralympiques de Tokyo initialement prévus cet été.

« À certains égards, Montréal était exceptionnel avec des avantages que je ne pouvais pas retrouver ailleurs, mais je voulais optimiser mon entraînement, explique-t-elle. Au Centre de haute performance, j’étais isolée et j’avais besoin d’un défi sportif. Parce que les autres étaient davantage des sprinters, j’étais complètement seule. »

« J’avais besoin de me joindre à un club qui compte entre 20 et 25 nageurs qui vont pratiquement tous plus vite que moi, poursuit Rivard. Je n’aime pas ça arriver dernière et ça me motive énormément. En seulement quelques semaines, j’ai vu une énorme différence. C’est pourquoi j’étais aussi déçue que tout s’arrête. J’avais hâte de vérifier où j’étais rendue à l’occasion des essais paralympiques qui devaient se dérouler à Toronto. »

Retourner à la base

En déménageant, Rivard a perdu certains avantages reliés à sa présence au Centre de haute performance. « À Montréal, ma vie était très, très simple. À Québec, je suis plus laissée à moi-même. Je dois faire des démarches pour obtenir certains remboursements et des voyages que je devrai payer. Ma vie complète était à Montréal, mais j’avais besoin de retourner à la base, même s’il y a moins de flaflas. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait un six kilomètres le matin. Au Centre, il pouvait y avoir 12 personnes à l’extérieur de la piscine qui portaient beaucoup d’attention aux détails, mais des détails qui faisaient peu de différence selon moi. Ça me manquait de retrouver un club généraliste. »

Un entraîneur qu’elle connaissait

Si elle voulait se joindre à un groupe d’entraînement plus relevé en optant pour le Club de natation de Québec (CNQ), Aurélie Rivard a aussi considéré la présence de l’entraîneur-chef Marc-André Pelletier dans son choix.

« La présence de Marc-André a pesé dans la balance, souligne la paranageuse de 23 ans. On se connaissait pour avoir fait quelques camps d’entraînement ensemble dans le passé. Quand je me cherchais un club, il était tout naturel que je me tourne vers lui en mars 2019 pour un camp. Je connaissais sa méthode de travail qui se rapproche de la mienne. J’ai pris ma décision dès novembre, mais je devais terminer ma session universitaire à Montréal avant de déménager. La présence de Nicolas-Guy Turbide qui est un de mes meilleurs amis au sein de l’équipe nationale a été un autre facteur positif. »

Tout comme Rivard, Turbide est préqualifié pour Tokyo en raison de sa médaille d’argent au 100 m dos S13 du mondial à Londres, en 2019.

Affaire de réglages

Très heureux de la venue de Rivard au CNQ, Pelletier croit que sa protégée peut encore progresser, même si elle a brillé aux Jeux paralympiques de 2016, à Rio, avec une récolte de quatre médailles, dont trois d’or.

« On ne se bat pas pour retrancher un ou deux centièmes, mais bien quelques secondes, affirme-t-il. Je ne suis pas un vendeur de voitures. Je dis ce que je vois. Au mondial à Londres, en 2019, elle n’aurait pas dû terminer au 2e rang au 400 m libre, mais bien gagner. Aurélie est capable de s’améliorer encore beaucoup si elle conserve le même volume d’entraînement. Elle répond bien aux entraînements depuis son arrivée en janvier.

« J’ai besoin d’athlètes de caractère comme Aurélie, poursuit Pelletier. Ce que je recherche et qui me pousse, ce sont les performances. Si l’athlète veut atteindre la meilleure performance possible, il va être content. Pour utiliser une image de course automobile, je suis l’ingénieur et l’athlète est le pilote. L’objectif est qu’on trouve les meilleurs réglages. »

Rivard s’entraîne avec les hommes au CNQ. « Quand Katerine [Savard] a terminé au 5e rang au 100 m papillon au championnat mondial en 2015, elle s’entraînait aussi avec les gars, rappelle Pelletier. Il y a aussi des filles plus jeunes et plus vieilles qui la challengent. C’était important pour Aurélie de compter sur un groupe qui travaille autant qu’elle. »