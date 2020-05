Je reste chez moi

Coup de cœur

Livre

Sors de ce corps, William!

Ce roman de David Safier est parfait en cette période plus difficile puisqu’il vous fera rire aux éclats en le lisant! Une jeune femme fait appel à un magicien pour voyager dans le temps, afin de reconquérir l’homme de sa vie. Cependant, elle se retrouvera au 16e siècle dans le corps de William Shakespeare et ce dernier occupe aussi le corps. Je vous laisse deviner toutes les péripéties que cette cohabitation provoquera!

Réédité en 2010

Je reste

Album

Concerta Fantasio – Mudie

Faites un plongeon dans les années 90 avec ce nouvel album de Mudie! Les nouvelles compositions de l’artiste rappellent l’époque où le punk rock était à son apogée avec Green Day entre autres.

Disponible sur l’application QUB Musique

Cinéma

Lost Soul

Le film d’Anik Jean Lost Soul est maintenant disponible sur le web. Le long-métrage a été inspiré par l’album de la musicienne qui porte le même nom. Laura a choisi de quitter sa famille parce qu’elle réalise que cette vie n’est pas pour elle. Il s’agit d’un film muet qui n’a que la musique comme trame de son.

Disponible sur iTunes et Apple TV

Web

Bibelot et bingo

Radio-Canada a mis en ligne une série de courts portraits de six aînés toujours en forme. La réalisation a eu lieu avant la pandémie, mais semble plus que jamais pertinente. Entre autres, la comédienne Béatrice Picard, 90 ans, a participé à ce projet. Les participants racontent leur vie, mais expliquent aussi leur plaisir de vivre vieux.

Disponible au radio-canada.ca/bingo depuis le 30 avril

Télé

Écrivain public – Saison 3

Le premier épisode de la troisième et dernière saison d’Écrivain public sera diffusé à la télé ce soir. La série est une adaptation du roman du même nom de Michel Duchesne. Cependant, cette saison présente une nouvelle intrigue inédite que l’auteur a écrite exprès pour poursuivre la série puisque le roman avait été repris entièrement dans les deux saisons précédentes.

Ce soir à 20h sur Unis TV

Album

Out For a While – Tunnel

Du projet musical de Kevin Warren et François Jalbert est né cet opus intitulé Out For a While. Les deux musiciens de Tunnel qui sont actifs dans plusieurs autres projets musicaux mélangent plusieurs univers dans cet album de 10 chansons. On peut y entendre entre autres des sonorités rock expérimental et pop-électro.

Sorti le 1er mai

Cinéma

Rouge Quantum

Ne pouvant être présenté en salle de cinéma, le long métrage Rouge Quantum de Jeff Barnaby est présenté en vidéo sur demande. Des morts reviennent à la vie près d’une réserve Mi’gMaq. Les habitants autochtones ne sont cependant pas touchés par ce phénomène étrange. Le shérif de la communauté devra gérer l’arrivée de réfugiés blancs dans la réserve en plus de protéger sa bru enceinte.

Disponible en vidéo sur demande depuis le 28 avril

Jeu vidéo

Assassin’s Creed Odyssey

En attendant le nouveau Assassin’s Creed Valhalla qui sortira à la fin de l’année et qui mettra en vedette des Vikings, pourquoi ne pas revisiter Assassin’s Creed Odyssey? Incarnez un (ou une) mercenaire grec qui devra parcours les différentes îles grecques en quête de réponse quant à son identité. Les paysages sont magnifiques! Une belle façon de voyager un peu malgré le confinement!

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis octobre 2018

Web

Lara : le documentaire

Les fans de Lara Fabian pourront en apprendre plus sur la chanteuse avec ce documentaire. Le tout a été filmé alors qu’elle était en tournée mondiale pour ses 50 ans. Elle fera le bilan de sa carrière, mais aussi de sa vie. Franche, on la verra dans différents pays du monde, mais aussi dans sa maison à Montréal avec sa fille Lou.

Disponible sur le Club illico depuis le 30 avril