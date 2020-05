La santé mentale en temps de crise

Diverses actions peuvent aider à préserver notre santé mentale durant la pandémie, par exemple s'assurer de garder une prise sur son quotidien, sur les choses que l'on peut contrôler, suggère un psychologue clinicien.

«Ce sur quoi je peux avoir du pouvoir, c’est peut-être juste d’aller prendre ce qu’il faut pour préparer un bon souper en famille, avoir une bonne hygiène de vie, garder une routine, développer une certaine expertise à la guitare que j’avais mise de côté par exemple», a suggéré Marc-André Dufour, porte-parole pour la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 4 au 10 mai.

«C’est d’aller chercher un pouvoir d’agir à notre niveau. Et parfois, même quand on ne va pas bien, de faire du bien à quelqu’un d’autre, d’aller faire l’épicerie que ce soit pour un oncle, pour nos parents, de faire des appels, il y a quelque chose qui retombe sur nous aussi dans ça, qui améliore les liens sociaux, la cohésion sociale», a-t-il ajouté.

Le confinement engendré par la crise de la COVID-19 a des répercussions psychologiques, a confirmé celui qui est aussi porte-parole pour l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

«On ne l’a pas choisie cette situation-là et c’est quelque chose qui nous est imposé face à un danger réel, a-t-il poursuivi. L’être humain, quand il est face à un danger, il a une réaction, un niveau d’anxiété qui va augmenter, un état d’alerte, des mécanismes d’adaptation qui sont sollicités, et il y a un coût à ça.»

Pleurer quand c’est triste

Le psychologue, également engagé en prévention du suicide depuis plus de 25 ans, publiait en janvier dernier un livre intitulé «Se donner le droit d’être malheureux», à travers lequel il critique la quête perpétuelle de bonheur et de performance pour défendre l’importance de vivre ses émotions plus difficiles lorsqu’elles passent.

«L’idée principale, c’est d’essayer de changer le regard sur les émotions douloureuses, a expliqué l’auteur. Si on se donne le droit de ressentir cette difficulté-là, cette souffrance-là, on va être davantage en mesure de voir ce qu’elle a à nous apprendre que si on cherche à la fuir constamment. Moi, ce que je dis, c’est que pleurer quand c’est triste, c’est vraiment comme rire quand c’est drôle.»