Le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec se dote d'un entrepôt plus grand

TROIS-RIVIÈRES | La gestion des stocks de matériel médical destiné à la Mauricie et au Centre-du-Québec est devenue tellement imposante que la direction de la Santé publique a été forcée de trouver un nouvel entrepôt pour tout contenir.

Le volume des réserves régionales est actuellement de 35 fois supérieur à la normale. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a donc dû délaisser le vieux Colisée de Trois-Rivières, comme site d'entreposage temporaire, pour s'installer dans un autre beaucoup plus spacieux et fonctionnel.

Une équipe de TVA Nouvelles a été autorisée à y entrer à condition d'observer la plus stricte discrétion sur son emplacement, et ce, pour une question de sécurité. On y trouve en quantité industrielle tous les équipements de protection, dont des masques, des lunettes, des visières, des gants et des blouses. Ces blouses font partie de la livraison effectuée depuis la Chine par l'avion-cargo Antonov vendredi dernier.

Malgré l'abondance apparente du matériel, la direction de la santé publique fait preuve de prudence quant à son utilisation. «On n'est pas à l'abri en fin de semaine prochaine d'avoir à faire face à une autre éclosion. Donc il faut s'assurer de faire une gestion serrée», a fait savoir Christian Barrette, directeur adjoint de la logistique.

Du côté syndical, la disponibilité de tout ce matériel laisse perplexe puisqu’encore en fin de semaine dernière, on a signalé un manque de vêtements de protection à l'hôpital de Trois-Rivières. Les masques de procédures aussi sont toujours rationnés.

«Je crois qu'on devrait se donner tous les moyens à la disposition pour enrayer la propagation du virus», a affirmé Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.